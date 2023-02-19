Deprem sonrası yeni imar kararları! Bakan Kurum'dan flaş açıklama: Kat yüksekliği sınırlaması...







TOPLAM 677.689 İNCELENDİ







YENİ İMAR PLANLAMASINDA KAT YÜKSEKLİĞİ SINIRLANDIRILACAK

TOKİ KONUTLARINDA HASAR YOK

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde on binlerce yıkıma ve ölüme neden olan iki büyük depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 50 binin üzerinde bina için acil yıkım kararı verdi. Bakan Murat Kurum, hasar tespit çalışmaları sonucunda yıkılıp yeniden yapılacak binalarla ilgili açıklama yaptı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yeniden inşa planlamasında imar planlarıyla ilgili yeni bir çalışmanın başlatıldığını duyurdu.Depremin ardından Adana, Hayat, Osmaniye, Kilis, Adıyaman, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep ve Malatya'da hasar tespit çalışmaları gerçekleştirildi. Bu kapsamda toplam 577.689 bina incelendi ve binalarda bulunan 2 milyon 665 bin bağımsız bölümün bulunduğu belirtildi. Ayrıca 56.080 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasar tespitlerinin gerçekleştirildiği belirtildi.Yıkılıp yeniden inşa edilecek olan binalarla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Murat Kurum, deprem bölgelerinde kat yüksekliklerinin sınırlandırılacağını, yerleşim alanlarını sınırlandıracak yeni imar planlarının düzenlenmeye başlatıldığını bildirdi.Yaşanan depremler sonrasında TOKİ konutlarında herhangi bir hasar tespit edilmediğini söyleyen Murat Kurum, binaların sağlamlığını koruduğunu söyledi. Öte yandan yeni yerleşim yerlerinin belirlenmesi için 11 ilde eş zamanlı etüt çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Kurum, gerekli zemin etütlerinin jeofizik uzmanlarıyla hesap edilerek yürütüldüğünü ifade etti.