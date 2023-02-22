Deprem sonrası yeni kararlar peş peşe geldi! Valilik tamamen yasakladı: Artık yapılamayacak













Gaziantep Valisi Davut Gül, "Müstakil ve artçı depremler devam etmektedir. Acil yıkılacak binalara giriş yasaktır. İkinci bir karara kadar ağır hasarlı binalardan eşya alma, kısıtlı sürede girme çıkma tamamen durdurulmuştur." ifadesine yer vermiştir. Kaynak : sosyal medya hesabıartçı depremlerin hiç durmaması ve yeni iki deprem daha sonrası hasarlı evlerden can kayıplarının olmaması için uzak durulması gerekiyor, bu konuda peşpeşe yasaklar geldi, 10 ilde 7 bin 584 acil yıkılması gereken yapı olduğu belirtildi.: Can kaybı 42 bin 310'a yükseldi. Deprem bölgesinden 448 bin 18 kişi tahliye edildi. Yüzyılın felaketinin 16 günde 7 bin 184 artçı deprem kaydedildi.