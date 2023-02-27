Deprem sonrasında oluşan 'Stres Egzaması'na dikkat! Enfeksiyon riski taşıyabilir..







STRES EGZAMASI NEDİR?







Peki stres kaynaklı egzama hangi bölgelerde daha aktiftir ve belirtileri nelerdir?

STRESE BAĞLI EGZAMA NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrası tüm Türkiye derinden etkilenirken, bir kaz daha deprem gerçeğiyle karşı karşıya kaldı. Deprem felaketi sadece bölge halkını değil, tüm Türkiye'yi olumsuz psikolojik anlamda etkiledi. Özellikle şiddetli fayların olduğu bölgelerde yaşayan insanlar, deprem korkusundan dolayı stresli günler yaşıyor. Bunun sonucunda da pek çok sağlık sorunu ortaya çıkıyor. Stres egzaması da bunlardan biridir.Deri, vücudumuzda duygu ve tepkilerimizi yansıtmada önemli bir rol oynarken, iç ve dış çevremiz arasındaki sınırı oluşturur. Dermatolojik bozuklukların yaklaşık yüzde 40'ına psikiyatrik bozuklukların eşlik ettiği saptanmıştır. Stres egzaması bu anlamda çok yaygındır. Stres egzaması, stresle ilişkili en yaygın cilt hastalığıdır. Strese bağlı egzama yaşayan kişiler mutlaka bir dermatoloğa görünmeli ve kaşıntı ve kızarıklığı azaltmak için bir krem ​​kullanmalıdır. Egzama, bilindiği üzere kış aylarında daha sık görülen rahatsızlıklardan biridir ancak günümüz olaylarında hastalar strese bağlı egzama ile baş etmeye çalışmaktadır. Uzmanlar, zihinsel stres, iş yoğunluğu, ciltteki işsizlik ve kişinin vücudunun günümüz ortamında kendini nasıl gösterdiği gibi durumları stres egzaması şeklinde adlandırıyor.Stres egzaması vücudun herhangi bir yerinde görülebilen bir cilt rahatsızlığıdır. Birçok; boyun, saçlı deri, sırt, bacaklar vb. yerlerde meydana gelir. Stres kaynaklı egzamanın semptomları kişiden kişiye değişir, ancak çoğuna kırmızı, kaşıntılı cilt eşlik eder. Çoğu zaman bu kaşıntı zamanla kötüleşir ve dayanılmaz bir hal alır. Egzamadan kaynaklanan kaşıntı zamanla kötüleşebilir. Ciltte yara izleri görünebilir. Ancak bu belirtiler her insanda farklı olduğu için kendinizi kontrol etmeniz çok önemlidir.Stres egzamaya neden olduğunda, kişi daha stresli hale gelir. Bu bir kısır döngü yaratır. Bu nedenle strese bağlı egzamada erken tanı ve tedavi çok önemlidir.Egzama tedavi edilmezse veya tedavi gecikirse bölgede açık yaralar meydana gelebilir. Daha da kötüsü, bu yaralar enfeksiyon riski altındadır. Strese bağlı egzamadan kurtulmak için önce stres etkenini ortadan kaldırın. Egzama, kortizon içermeyen immünosupresanlar, nemli bandajlar ve topikal kortikosteroid pomatlarla tedavi edilir. Atak sıklığını azaltmak ve cildi güçlendirmek için nötr sabunlar kullanılmalıdır. Egzamalı bölge bariyer kremlerle ve nemlendiricilerle yumuşatılmalı, ayrıca egzama eldivenleriyle birlikte egzama şampuanları önerilir.