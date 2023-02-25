Deprem soruşturması makam affetmedi! Nurdağı Belediye Başkanı da tutuklandı..

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ı vuran iki büyük depremde çok sayıda binanın çöktüğü Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcılığı, depremin ardından çöken binayla ilgili soruşturma başlattı. Gaziantep'te çöken binayla ilgili soruşturma kapsamında şu ana kadar 22 kişi tutuklanırken 80 kişi için yakalama kararının çıkarıldığı bildirildi.
NURDAĞI BELEDİYE BAŞKANI ÖKKEŞ KAVAK'TA TUTUKLANDI
Yunus Kaya'nın, Nurdağı belediye başkanının kardeşi Ökkeş Kavak'tan bir inşaat firmasıyla ortak proje üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Bu kapsamda Ökkeş Kavak ise İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, müteahhidi olduğu yıkılan iki binayla ilgili olarak polis tarafından gözlatına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan Kavak, nöbetçi hakim tarafından tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkarıldı.