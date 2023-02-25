Deprem soruşturması makam affetmedi! Nurdağı Belediye Başkanı da tutuklandı..







NURDAĞI BELEDİYE BAŞKANI ÖKKEŞ KAVAK'TA TUTUKLANDI











BAŞKAN OLUNCA ŞİRKETİNİ KARDEŞİNE VERMİŞ

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ı vuran iki büyük depremde çok sayıda binanın çöktüğü Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcılığı, depremin ardından çöken binayla ilgili soruşturma başlattı. Gaziantep'te çöken binayla ilgili soruşturma kapsamında şu ana kadar 22 kişi tutuklanırken 80 kişi için yakalama kararının çıkarıldığı bildirildi.Nurdağı'nda çok sayıda insanın ölümüne neden olan arsa ve konutlarda müteahhit alanında imzası bulunan Nurdağı Belediye Meclsi'nin üyeliğini yapan Yunus Kaya, Perşembe günü Mersin'de gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.Yunus Kaya'nın, Nurdağı belediye başkanının kardeşi Ökkeş Kavak'tan bir inşaat firmasıyla ortak proje üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Bu kapsamda Ökkeş Kavak ise İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, müteahhidi olduğu yıkılan iki binayla ilgili olarak polis tarafından gözlatına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan Kavak, nöbetçi hakim tarafından tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkarıldı.Yıkılan binanın müteahhidi Yunus Kaya ile birlikte çalıştığı belirtilen Ökkeş Kavak, yaptığı ilk açıklamada belediyenin inşaat aşaması sırasında yapılması gerekli denetimleri yapmadıklarını söyledi. Afette pek çok yakınını kaybetmiş, müteahhitlik yaptığı ancak belediye başkanı seçildikten sonra şirketi kardeşi Osman Kabak'a devrettiği ortaya çıktı.