Deprem tahminleri peş peşe geliyor! O ilin yüzde 60'ı yerle yeksan olabilir







O BELEDİYE BAŞKANI'NDAN DEPREM TAHMİNİ!







Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Cengiz Ergün açıklamada bulundu. Bulunduğu yer için tahminde bulunarak açıklamada bulunan Cengiz, korkutan tahminlerde bulundu. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek duyuruda bulundu. Başkan Cengiz Ergün açıklamasında nelerden bahsetti? İşte merak edilen detaylar haberimizde.Gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 11 il dahil tüm Türkiye'yi büyük ölçüde etkilemiştir. Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Cengiz Ergün şu açıklamada bulundu: "30 senelik, 40 senelik, 50 senelik binaların o günün şartlarında ne şekilde yapıldığını hepimiz biliyoruz" diyen Ergün, "Bugün, Manisa merkezinde bunu baz aldığımızda Allah korusun bu şiddette bir deprem ne İzmir’in yarısını bırakır ne Manisa’nın yüzde 60’ını 70’ini bırakır"Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Cüneyt Tosuner ve parti ziyarette bulunuldu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Cengiz Ergün' eşlik eden isimler arasında Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Palabıyık bulunmaktadır. Yeni görevlerini hayırlayarak başarılarını temenni etti. Gerçekleşen büyük deprem hakkında konuşmada bulunurken bölgeye yardımların devam edeceğini belirtmiştir. Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyerek sözlerini tamamladı. Ergün, şu sözlerle cümlelerine devam etti: “Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın. Devletimiz güçlüdür, el birliğiyle hep beraber bunun da üstesinden geleceğimize inancımız sonsuz. Binlerce insanımızı kaybetmiş olmamız bizim için büyük bir acı. Bu sadece o bölgedeki illerimizin değil, 81 ilimizin de gerçeği. Tabi ki yılların getirdiği bir birikim var. 30 senelik, 40 senelik, 50 senelik binaların o günün şartlarında ne şekilde yapıldığını hepimiz biliyoruz. Rabbim diğer şehirlerimize böyle bir acı göstermesin. Bugün, Manisa merkezinde bunu baz aldığımızda Allah korusun bu şiddette bir deprem ne İzmir’in yarısını bırakır ne Manisa’nın yüzde 60’ını 70’ini bırakır. Ama bundan sonraki süreç için iyi bir planlamanın başlangıcını geçtiğimiz hafta içerisinde verdik. Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü hocalarımızla bir komisyon oluşturduk. Komisyonun çalışmalarını başlattık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünü dahil ederek hatta İnşaat Mühendisleri Odası’ndan da destek alarak el birliğiyle Manisa’nın röntgenini çekme noktasında çalışmalara başladık. Dün de yaptığımız görüşmelerde belli başlıklar belirlendi. Bu başlıklar nezdinde tamamen Büyükşehir’in imkanları dahilinde ücretlerini ödemek suretiyle bir master planını hayata geçirelim düşüncesindeyiz. Tabii ki sadece röntgen çekmek değil, bundan sonraki süreçlerde bu inşaatların planlı bir şekilde yapımlarındaki kontrol ve takip de çok önemli. Yapı denetimlerinin burada kanun nezdindeki yetkilerini kullanması gibi birçok madde var. Bu dönüşüm kolay değil. Her şeyden önce insanların evini yıkması ve bunun karşılığında binlerce insanın da kiraya çıkması gibi getirdiği konular var. Bu, bir iki senede olacak şeyler değil. Süreç içerisinde çözülecek” cümleleriyle tamamladı.