Deprem tahminlerinde yanılmayan Naci Görür'den Celal Şengör itirafı: Bana kızacak diyerek anlattı!













İstanbul depremi için vatandaşlar tedirgin bekleyişte yer alırken uzman isimler tarafından gelen yorumlar değerlendiriliyor. Hangi illerde ve kaç şiddetinde deprem olacağına dair tahminlerde bulunan Naci Görür, katıldığı programda yaşadığı anısını anlattı.TV100 ekranlarında Candaş Tolga'nın programına katılan Naci Görür, Celal Şengör ile ilgili bir olayını açıkladı. Celal Şengör'ün ailesinin deprem riskinin yüksek olduğu Yeşilköy'den ayrılmadığını ve bu nedenle evlerini çelikle kuvvetlendirdiklerini belirtirken bu sözler sonrasında Görür, Şengör bana kızacak ama bir türlü Yeşilköy'den ayrılmıyor ifadelerini kullandı.