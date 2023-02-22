GÜNDEM
22 Şubat 2023 - 14:34

Deprem tahminlerinde yanılmayan Naci Görür'den Celal Şengör itirafı: Bana kızacak diyerek anlattı!

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrasında uzman isimler tarafından çeşitli yorumlar gelmeye devam ederken Naci Görür, bu seferde yanılmadı. Prof. Dr. Naci Görür anlattığı bir anısında Celal Şengör'ün ısrarla Yeşilköy'den ayrılmadığını belirtti.

GÜNDEM
22 Şubat 2023 - 14:34
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Deprem tahminlerinde yanılmayan Naci Görür'den Celal Şengör itirafı: Bana kızacak diyerek anlattı!
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İstanbul depremi için vatandaşlar tedirgin bekleyişte yer alırken uzman isimler tarafından gelen yorumlar değerlendiriliyor. Hangi illerde ve kaç şiddetinde deprem olacağına dair tahminlerde bulunan Naci Görür, katıldığı programda yaşadığı anısını anlattı.

Naci görür deprem tahmini



TV100 ekranlarında Candaş Tolga'nın programına katılan Naci Görür, Celal Şengör ile ilgili bir olayını açıkladı. Celal Şengör'ün ailesinin deprem riskinin yüksek olduğu Yeşilköy'den ayrılmadığını ve bu nedenle evlerini çelikle kuvvetlendirdiklerini belirtirken bu sözler sonrasında Görür, Şengör bana kızacak ama bir türlü Yeşilköy'den ayrılmıyor ifadelerini kullandı. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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