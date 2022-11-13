GÜNDEM
13 Kasım 2022 - 10:44

Deprem tatbikatı Edis'in 'Martılar' şarkısı eşliğinde yapıldı! Sosyal medya yıkıldı

Düzce depreminin 23. yıl dönümü dolayısıyla AFAD koordinatörlüğünde saat 18:57'de Türkiye ve KKTC'de sismik moment milli tatbikatları yapıldı. AFAD'da tatbikat sırasında çalınan şarkı sosyal medyada tartışma konusu oldu. Şarkıcı Edis, şarkısının yorumuyla ilgili açıklama yaptı.

GÜNDEM
13 Kasım 2022 - 10:44
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Deprem tatbikatı Edis'in 'Martılar' şarkısı eşliğinde yapıldı! Sosyal medya yıkıldı


12 Kasım 1999 Düzce depreminin yıl dönümünde, Cumhurbaşkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda dün saat 18.57'de ülke çapında ve KKTC'de deprem tatbikatı yapıldı.

Ülke genelinde ilk kez saat 18:57'de gerçekleştirilen tatbikat kapsamında tüm vatandaşların cep telefonlarına "hayati uyarı bildirimi" gönderilerek Türkçe ve İngilizce olarak sesli uyarı yapıldı.



Deprem tatbikatı Edis'in 'Martılar' şarkısı

TATBİKATTA ŞARKICI EDİS'İN MARTILAR ŞARKISI ÇALINDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve üst düzey yetkililerin AFAD Başkanlığında toplanarak deprem tatbikatına katıldığı sırada arka fonda çalan ünlü şarkıcı Edis'in 'Martılar' şarkısı tatbikat çekimlerinde kameralar tarafından kaydedildi. O anlar sosyal medya hesaplarından paylaşılırken gündemde en çok dinlenen şarkının eşiliğinde deprem tatbikatı yapılması çok konuşuldu.

Deprem tatbikatı Edis'in 'Martılar' şarkısı

Şarkıcı Edis, şarkısı çalındıktan sonra sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yaptı. Edis, paylaşımında "Bana kendi şarkımla çök kapan yaptırdınız ya" ifadelerine yer verdi.

Deprem tatbikatı Edis'in 'Martılar' şarkısı

AFAD'ın tatbikat öncesi yaptığı duyuruda vatandaşların telefonlarına tebligat gönderileceği belirtilirken, birçok kişinin telefonuna ulaşılmasında gecikmeler yaşandı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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