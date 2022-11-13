Deprem tatbikatı Edis'in 'Martılar' şarkısı eşliğinde yapıldı! Sosyal medya yıkıldı













TATBİKATTA ŞARKICI EDİS'İN MARTILAR ŞARKISI ÇALINDI

12 Kasım 1999 Düzce depreminin yıl dönümünde, Cumhurbaşkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda dün saat 18.57'de ülke çapında ve KKTC'de deprem tatbikatı yapıldı. Ülke genelinde ilk kez saat 18:57'de gerçekleştirilen tatbikat kapsamında tüm vatandaşların cep telefonlarına "hayati uyarı bildirimi" gönderilerek Türkçe ve İngilizce olarak sesli uyarı yapıldı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve üst düzey yetkililerin AFAD Başkanlığında toplanarak deprem tatbikatına katıldığı sırada arka fonda çalan ünlü şarkıcı Edis'in 'Martılar' şarkısı tatbikat çekimlerinde kameralar tarafından kaydedildi. O anlar sosyal medya hesaplarından paylaşılırken gündemde en çok dinlenen şarkının eşiliğinde deprem tatbikatı yapılması çok konuşuldu.Şarkıcı Edis, şarkısı çalındıktan sonra sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yaptı. Edis, paylaşımında "Bana kendi şarkımla çök kapan yaptırdınız ya" ifadelerine yer verdi.AFAD'ın tatbikat öncesi yaptığı duyuruda vatandaşların telefonlarına tebligat gönderileceği belirtilirken, birçok kişinin telefonuna ulaşılmasında gecikmeler yaşandı.