Deprem tatbikatı neden 18.57'de yapılıyor? 12 Kasım'da ne oldu?







Deprem tatbikatı neden 18.57’de yapılıyor?







Düzce depremi bir kez daha anılıyor

845 kişi hayatını kaybetmişti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önceki hafta tüm Türkiye’de aynı anda tatbikat yapılacağını duyurmuştu. 12 Kasım saat 18.57’de yapılacak tatbikatın adına “ Çök, kapan ve tutun “ sloganı verildi. Birçok kişi ise tatbikatın neden 12 Kasım 18.57’de yapıldığını merak etmeye başladı. İşte perde arkası…Bakan Soylu tarafından duyurusu yapılan deprem tatbikatı bugün saat 18.57’de gerçekleşecek. Tüm Türkiye’de aynı anda yapılacak anonslar ile gerçekleşecek tatbikatın neden saat 18.57’de yapıldığı merak konusuydu.Deprem tatbikatı, 1999 Düzce depreminin yaşandığı saat olan 18.57’de yapılıyor. Yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği depremin yıl dönümünde ve deprem ile aynı saatte tatbikat yapılacak.Bakan Soylu, 1999 yılında Düzce depreminin yaşandığı 12 Kasım günü saat 18.57’de ülke genelinde “ Çök, kapan ve tutun tatbikatı yapılacağını, tüm vatandaşlara aynı anda SMS bildirimi gönderileceği ve radyo ile televizyonlardan anons yapılacak. Tatbikat, 1999 Düzce depreminin anısına saat 18.57’de gerçekleşecek.12 Kasım 1999 tarihinde saat 18.57’de 30 saniye süren Düzce depremi, Kaynaşlı’yı yerle bir etmiş ve Bolu’nun bir bölümünde de can kayıplarının yaşanmasına neden olmuştu. Açıklamalara göre 845 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 bin 948 kişinin de yararlandığı ifade edilmişti. 17 Ağustos Marmara Depreminin üzerinden 87 gün geçmesi ardından meydana gelen depremde, 12 bin 940 ev yıkılmıştı. Üst üste yaşanan depremler ülke genelinde büyük bir yasa neden oldu. 12 Kasım 2022 günü saat 18.57’de ise Türkiye’de şimdiye kadarki en büyük deprem tatbikatı yapılacak.