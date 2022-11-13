MAGAZİN
13 Kasım 2022 - 13:08

Deprem tatbikatında Edis skandalı! AFAD canlı yayını 'Martılar' şarkısıyla bölündü!

Dün AFAD koordinasyonunda, Düzce Depreminin 23. yılından ötürü tüm Türkiye'de deprem tatbikatı düzenlendi. Saat 18:57'de başlayan tatbikata, AFAD Başkanının konuşma yaptığı esnada çalan Edis şarkısı damga vurdu.

MAGAZİN
13 Kasım 2022 - 13:08
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Deprem tatbikatında Edis skandalı! AFAD canlı yayını 'Martılar' şarkısıyla bölündü!


Düzce depreminin 23. yılından dolayı depremin yaşandığı 18:57 sıralarında tüm Türkiye'de ve KKTC'de "Deprem Anı Ülke Tatbikatı" düzenlendi.

SMS'LE UYARI YAPILDI

AFAD tatbikat öncesinde günlerdir vatandaşa mesaj göndererek uyarıda bulundu. Ayrıca, radyo, televizyon ve camilerde de duyuru yapılması sağlandı.

TATBİKATA EDİS ŞARKISI EŞLİK ETTİ



Tatbikat sırasında meydana gelen olay ise herkesi şaşırttı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tatbikat esnasına ait görüntülere verilirken biranda Edis şarkısı çalmaya başladı.

 deprem tatbikatı

EDİS DURUMU Tİ'YE ALDI

Yaşanan olay sosyal medyanın gündemine otururken, şarkıcı Edis konuya dair açıklama yaparak durumu ti'ye aldı. Edis paylaşımında, "Bana kendi şarkımla çök kapan yaptırdınız ya" sözlerini kullandı.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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