Deprem tatbikatında Edis skandalı! AFAD canlı yayını 'Martılar' şarkısıyla bölündü!

Düzce depreminin 23. yılından dolayı depremin yaşandığı 18:57 sıralarında tüm Türkiye'de ve KKTC'de "Deprem Anı Ülke Tatbikatı" düzenlendi.
SMS'LE UYARI YAPILDIAFAD tatbikat öncesinde günlerdir vatandaşa mesaj göndererek uyarıda bulundu. Ayrıca, radyo, televizyon ve camilerde de duyuru yapılması sağlandı.
TATBİKATA EDİS ŞARKISI EŞLİK ETTİ
Tatbikat sırasında meydana gelen olay ise herkesi şaşırttı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tatbikat esnasına ait görüntülere verilirken biranda Edis şarkısı çalmaya başladı.