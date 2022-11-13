Deprem tatbikatında Edis skandalı! AFAD canlı yayını 'Martılar' şarkısıyla bölündü!







SMS'LE UYARI YAPILDI

TATBİKATA EDİS ŞARKISI EŞLİK ETTİ







EDİS DURUMU Tİ'YE ALDI

Düzce depreminin 23. yılından dolayı depremin yaşandığı 18:57 sıralarında tüm Türkiye'de ve KKTC'de "Deprem Anı Ülke Tatbikatı" düzenlendi.AFAD tatbikat öncesinde günlerdir vatandaşa mesaj göndererek uyarıda bulundu. Ayrıca, radyo, televizyon ve camilerde de duyuru yapılması sağlandı.Tatbikat sırasında meydana gelen olay ise herkesi şaşırttı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tatbikat esnasına ait görüntülere verilirken biranda Edis şarkısı çalmaya başladı.Yaşanan olay sosyal medyanın gündemine otururken, şarkıcı Edis konuya dair açıklama yaparak durumu ti'ye aldı. Edis paylaşımında, "Bana kendi şarkımla çök kapan yaptırdınız ya" sözlerini kullandı.