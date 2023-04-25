YAŞAM
25 Nisan 2023 - 14:00

Deprem tehlikesi o illere göç ediyor! Naci Görür haritayı paylaştı: Son 24 saatte...

Jeolog Prof. Naci Görür, son 24 saatte Muğla'da meydana gelen depremlere dikkat çekerek, depremlerin Gökova Fayı üzerinde olduğuna ve Muğla-Yatağan Fayına yakın olduğuna işaret etti. İşte Prof. Görür'ün paylaşımı...

YAŞAM
25 Nisan 2023 - 14:00
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Deprem tehlikesi o illere göç ediyor! Naci Görür haritayı paylaştı: Son 24 saatte...


Jeolog Prof. Naci Görür, son 24 saatte Muğla merkezli meydana gelen depremlere ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Prof. Görür, depremlerin Gökova Fayı üzerinde meydana geldiğine dikkat çekerek vatandaşları uyardı.

Muğla Fayı'nda meydana gelen depremlerin Doğu'dan Batı'ya doğru göç ettiğini belirten Prof. Görür, aynı bölgede daha önce gerçekleşen büyük depremlere de işaret etti. Prof. Görür, Twitter hesabından paylaşım yaptı.



Prof. Görür'ün paylaştığı haritada ise depremlerin Muğla merkezli olarak Gökova Fayı üzerinde meydana geldiği görüldü. Bu açıklamaların ardından, bölgede yaşayan vatandaşlar da tedirginlik yaşamaya başladı. İlgili kurumlar da depreme karşı önlem alınması gerektiğine dikkat çekerek vatandaşları uyardı.

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EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
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