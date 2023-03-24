Deprem tehlikesi şimdi de o illeri sardı! Uzman isim '7 büyüklüğünde' diyerek o kentleri işaret etti!







FAYLARIN TETİKLENMESİ DEVAM EDİYOR







Fay hatlarının hareketliliği üzerine önemli açıklamalarda bulunan Sözbilir, 20 ve 40 km uzunluğundaki 2 fay segmentinden yapıldı. Savrun fayının kuzeydeki sınırlarında 4,9 seviyesinde deprem yaratması an meselesi. Normal durumlarda 20 km uzunluğundaki fay hattında 6,2 şiddetinde deprem üretilebilir.Uzman isim Sözbilir, 15 günde kırılan amonos Narlı Pazarcık Doğanşehir Çardak Antakya fayının 8 fay hattı olarak Savrun fayının etkilendiğine vurgu yapıldı. Deprem bölgeleri için tetiklenmeler devam ederken Sözbilir, bu bölgede dikkatli olunması gerektiğine dair uyarılar yapıldı.