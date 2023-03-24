YAŞAM
24 Mart 2023 - 22:25

Deprem tehlikesi şimdi de o illeri sardı! Uzman isim '7 büyüklüğünde' diyerek o kentleri işaret etti!

Ülkemizde yaşanan deprem felaketleri üzerine vatandaşlar korku dolu anlar beklerken uzman isimler o iller için uyarılarda bulundu. Türkiye'de farklı noktalardan geçen fay hatları incelenmeye devam ederken Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, gelecek depremleri açıkladı.

YAŞAM
24 Mart 2023 - 22:25
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Deprem tehlikesi şimdi de o illeri sardı! Uzman isim '7 büyüklüğünde' diyerek o kentleri işaret etti!
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Fay hatlarının hareketliliği üzerine önemli açıklamalarda bulunan Sözbilir, 20 ve 40 km uzunluğundaki 2 fay segmentinden yapıldı. Savrun fayının kuzeydeki sınırlarında 4,9 seviyesinde deprem yaratması an meselesi. Normal durumlarda 20 km uzunluğundaki fay hattında 6,2 şiddetinde deprem üretilebilir.

deprem uyarıları

FAYLARIN TETİKLENMESİ DEVAM EDİYOR



Uzman isim Sözbilir, 15 günde kırılan amonos Narlı Pazarcık Doğanşehir Çardak Antakya fayının 8 fay hattı olarak Savrun fayının etkilendiğine vurgu yapıldı. Deprem bölgeleri için tetiklenmeler devam ederken Sözbilir, bu bölgede dikkatli olunması gerektiğine dair uyarılar yapıldı. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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