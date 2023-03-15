Deprem, tsunami, yırtılma... Korkutan uyarılar peş peşe geldi: İstanbul depreminin korkutan büyüklüğü açıklandı!







Beklenen Marmara Depremi







KORKULACAK BİR ŞEY YOK

TSUNAMİ UYARISI

İstanbul için en fazla 6,5 şiddetinde deprem bekleniyor! Tsunami riski yok Kahramanmaraş'ta yaşanan yıkıcı depremlerin ardından uzmanlar İstanbul'daki deprem riski hakkında açıklamalarda bulunuyor. Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli, Marmara Denizi'ndeki deprem riskiyle ilgili olarak bazı uzmanların 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem öngörülerine katılmadığını söylüyor ve en fazla 6,5 şiddetinde bir deprem beklediğini belirtiyor. Tsunami riskinin de olmadığı açıklanıyor. Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından İstanbul'daki deprem riski konusunda daha fazla uzman açıklama yapmaya devam ediyor.Son yıllarda Türkiye'de birçok noktada artan depremler, özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşlar arasında tedirginlik yaratmış durumda. Konu hakkında açıklama yapan Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli, Marmara depremi ile ilgili beklentilerini paylaştı. İçelli, Çınarcık ve Adalar fayında 6.4, Marmara çukurunda ise 6.5 büyüklüğünde bir deprem beklediğini ifade etti. Çoklu yırtılma beklemediklerini de belirten İçelli, segmentler arasındaki yırtılmaların 7.4-7.8 büyüklüğünde depremlere neden olacağı yönündeki iddiaları kabul etmediğini söyledi. İçelli'nin açıklamalarına göre, üst kabuğunun sert olması ve zeminin 10 kilometre derinlikte zayıf olması nedeniyle sürünme hareketi devam ediyor. Ancak bu nedenle enerji de azalıyor. İçelli, yaklaşık 200 yıldır devam eden sismik hareketlilik nedeniyle herhangi bir 7 büyüklüğünde deprem enerjisi olmadığını belirtti.Kısaca, İçelli'nin açıklamalarına göre, Marmara bölgesinde çoklu yırtılma olmayacak ve en büyük deprem 6.5 şiddetinde olacak. Ancak uzmanların görüşleri farklılık gösterebileceğinden, vatandaşların deprem konusunda dikkatli olmaları ve alınması gereken önlemleri almaları önemlidir.Kıyamet senaryoları çizmek yerine gerçekçi bir yaklaşımla hareket etmek gerekiyor. Şu anda Çınarcık ve Adalar fayı üzerinde en fazla 6.4 büyüklüğünde, orta Marmara çukurunda ise 6.5 büyüklüğünde bir deprem bekliyoruz. Ancak, bu büyüklüklerin üzerinde bir deprem olması olasılığı oldukça düşük. Dolayısıyla, endişe edilecek bir durum yok.İstanbul'da tsunami olma ihtimali bulunmaktadır. Özellikle deprem sonrasında kıyı şeritlerinde oluşabilecek dalgalar nedeniyle tsunami riski söz konusu olabilir. Bu nedenle, deprem sonrasında halkın kıyılardan uzak durması ve yetkililerin uyarılarını takip etmesi önemlidir. Serkan İçelli, depremin ne zaman olacağı konusunda kesin bir tahminde bulunmanın mümkün olmadığını söyledi. Ancak, yer altında düşey atımlı bir fayın hareket etmesi durumunda, özellikle Büyükçekmece ve Küçükçekmece gibi kıyı şeritli ilçelerin çok etkilenebileceğine dikkat çekti. Ayrıca, depremin ardından Yalova ve karşısındaki kıyı bölgelerini tsunami etkisiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısını yaptı.