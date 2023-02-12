Deprem uzmanı 2 il için korkutan açıklamayı yaptı! İki faydan sonra sıra orada!













Ünlü Yer Bilimci Profesör Dr. Naci Görür, son günlerde yaptığı açıklamalarla gelecekteki deprem potansiyeline dikkat çekti. Görür, merakla beklenen İstanbul depreminin yanı sıra iki bölgenin daha yarattığı tehlike konusunda uyarıda bulundu. İki fay hattının şimdiden enerjisini açığa çıkardığını belirten Görür, Bingöl ve Karlıova arasındaki bölgeyle ilgili endişelerini dile getirdi.Dr. Naci Görür; “Bunu ilk kez söylüyorum bunu bütün Türkiye duysun, Türkiye’de en fazla deprem üreten iki fay var. Biri Kuzey Anadolu fayı, diğeri Doğu Anadolu fayı. Her iki fay enerjisinin büyük bir kısmını boşalttı. Bu demektir ki önümüzdeki birkaç yüz sene içerisinde Türkiye’de çok büyük bir deprem olmayacak, en azından bu iki fay kuşağı boyunca. Ancak bizim yine de endişe ettiğimiz yerler Bingöl ile Karlıova arasında.” açıklamasında bulundu. Ardından “İstanbul’da durum hiç iyi değil. Nasıl 3 gün önce ‘Maraş’tan endişe ediyoruz’ diye yazdıysam aynı şekilde İstanbul’dan endişe ediyorum. Bilimsel bütün araştırmalar, İstanbul’da zamanın gelmekte olduğunu gösteriyor. Aşağı yukarı 30 sene içerisinde depremin beklendiği söyleniyordu, 23 senesi geçtiğine göre büyük ölçüde yakınlaşmış demek istiyorum. Ancak Maraş depremi beklediğimiz Marmara depreminden daha büyük. İstanbul’da en fazla 7.5 bekliyoruz. İstanbul’da daha küçük deprem beklememize rağmen, İstanbul’da hasar Maraş’tan daha fazla olur” dedi.