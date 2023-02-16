Deprem uzmanı açık açık söyledi! Gereği yapılmazsa 500 bin kişiyi kaybedeceğiz!













Depremler hakkında sık sık önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, TV 100'ün 'Az Önce Konuştum Deprem Özel' isimli yayına katıldı. İstanbul depremi için önemli uyarılarda bulunan Jeolog ve Bilim Akademisi üyesi Görür, en az 500 bin insanın hayatını kaybetme tehlikesinin olduğunu söyledi. Durumun ciddiyetine dikkat çeken Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklama ve valilikler ile bakanlıklardan alınan rakamlara göre İstanbul'da 1 milyon 100 bin bina olduğunu, 59 bin binanın ciddi hasarlara sahip olduğunu ve beklenen ölümlerin buralarda gerçekleşeceğini söyledi. En az 500 bin insanın hayatını kaybedebileceğini ekleyen Görür, az rastlansa da 5 katlı 10 bin bina olduğu varsayılırsa 50 bin kat olacağını, bu katlarda iki daire olması durumunda, dairelerde yaşayan aileler göz önünde bulundurulursa 500 bin kişi ettiğini, yani Kahramanmaraş depreminden çok daha fazla kayıp yaşanacağını belirtti.