İSTANBUL DEPREMİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Deprem uzmanı canlı yayında ilçe ilçe sıraladı! Depremin büyüklüğü korkunç: Taş taş üstünde kalmayacak. 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 11 ilin olumsuz yönden etkilediği 7.7 ile 7.6'lık depremlerden sonra yapılan ikazları ile birlikte anılıp bilinen yer bilimci Profesör doktor Naci Görür, yine dikkat çekici açıklamalar ve paylaşımlar yaptı.Diğer taraftan olası İstanbul depremi ile ilgili açıklamalar yapan ve risk bulunan ilçeleri teker teker açıklayan Profesör Doktor Şükrü Ersoy, şu açıklamaları yaptı. "İstanbul ilinde 7 şiddetinden büyük bir depremin Marmara denizinin içerisinde Kuzey Anadolu fayında olacak ve bu deprem kesin olacak. Zeytinburnu, Bağcılar, Fatih, Esenler, Güngören, Avcılar, Küçükçekmece, Büyükçekmece ve Silivri ilçelerinin içlerindeki yerlerde daha çürük yapıda zeminler mevcut.” dedi. İşte diğer ayrıntılar...Armağan Çağlayan'ın youtubeda yayınlanan Gör Beni adlı programına katılan Naci Görür, gerçekleşmesi beklenen Marmara depremi alakalı konuştu. Marmara depremini her an beklediklerini açıklayan Görür, depremi her an beklediklerini, açıkladı. İşte diğer ayrıntılar ve Naci Görür'ün Marmara depremine ilişkin açıklamaları...Profesör Doktor Naci Görür açıklamaları ise şöyle: "15 ve 20 sene önceki bu depremler hiç gündem konusu değildi. Ne yazık ki bizim neslimiz bu depremlerin sık sık tekrarlandığı bir zaman diliminde yaşıyor. Tesadüfü olarak bu durum böyle. Diğer bizim öncemizdeki nesiller 39 ve 42 yıllarının depremleri haricinde bir deprem görmemişler. Bu tarihler dışında olan depremler arasında geniş aralıklar var." dedi. Konuşmalarına devam eden Görür şöyle devam etti: Bizim dönemimiz büyük depremleri yaşıyor. Nedeni ise kuzey anadolu fayının 1999’da, onun öncesinde 1967’de ya da 1954 yıllarındaki büyük şiddetli depremleri yaşadık. Van depremi, Elazığ depremi, şu anda Maraş depremini de yaşadık. Ömrümüz boyunca göreceğimiz 7 ve 8 büyük deprem bulunmaktadır. Bu durum bizim neslimiz için şansızlık ve tesadüf. Zira o depremleri yaratan etkilerin hepsi bizim dönemimizde oluştu. Örneğin Maraş depremi için bu durum söz konusu. 500 yıldır orada bir deprem yaşanmıyor. 1513 yıllından beri.