YAŞAM
16 Şubat 2023 - 23:45

Deprem uzmanı İstanbul'un o ilçelerinde yaşayanları uyardı: Uykular haram oldu! Bu ilçelere 7,4'lük...

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem sonrasında uzman isimler İstanbul'u işaret ederken Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'da o ilçelerde yaşayanlara dikkat uyarısında bulundu. Görür, Marmara depremiyle ilgili öyle bir açıklamalarda bulundu ki herkes şaşırdı.

YAŞAM
16 Şubat 2023 - 23:45
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Deprem uzmanı İstanbul'un o ilçelerinde yaşayanları uyardı: Uykular haram oldu! Bu ilçelere 7,4'lük...


Ülkemizde yaşanan iki büyük depremle beraber sarılmalar yaşanırken Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Bunun üzerine tv100 depreme özel yayınında Görür, fay hatlarında durumu değerlendirmek adına deprem olasılıklarında yüksek tutuldu. İşte, Naci Görür'den İstanbul'un tehlikeli ilçeleri açıklandı.

''MARMARA'DA DEPREM OLASILIĞI YÜZDE 80'LERE TIRMANDI"

Marmara'da 7'nin üzerinde 10 yıl içerisinde deprem olasılığının yüksek olduğu belirtilirken yüzde 62 olasılıkla deprem olması yönünde bilgi verildi. Bu bilgiler üzerinden 23 yıl geçerken olasılıkların yüzde 80 olduğu verileri paylaşıldı. Marmara'da deprem yaklaşırken kimi arkadaşlar çıkıp 2040-2045 olmayacak denilse de çalışmalara bakıldığında 30 yıl içerisinde olasılığı yüzde 52 olurken 15 senenin tehlikeli olacağı belirtildi.

"MARMARA'DA 7 ÜZERİ BİR DEPREMDE ÇOĞUMUZ HASAR ALIRIZ"



Marmara Bölgesi üzerinde yapılan araştırmalarla İstanbul, Tekirdağ, Silivri denmediği Marmara'nın güneyi olan Bursa, Balıkesir, Çanakkale gibi yerlerde 7 üzerinde depremlerin yaşandığında hasarların yüksek olacağı yönünde bilgi verildi.

İstanbul depremleri

"KARLIOVA-BİNGÖL'DE 7.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM BEKLİYORUZ"

Karlıova-Bingöl arasında 7.2 büyüklüğünde bir deprem bekliyoruz. Burada da en son deprem 1866 yılında oldu. Son depremler biraz Adana-Antakya'da daha özenli olmamızı gerektiriyor. Maraş depremiyle beraber enerjinin bir kısmının bölgeye bakıldığında Kıbrıs'ı etkileyebileceği yönünde araştırmalar yapıldı.

"BİZ BİR AN ÖNCE DEPREM DİRENÇLİ YERLER OLUŞTURMALIYIZ"

Biliminsanları tarafından yapılan araştırmalar yapılırken öngörülü ve özenli olunması yönünde yorumlar yapılırkne biz bir an önce depremler için dirençli olarak yerler oluşturulacağı yönünde çalışmaların yapılması gerektiği yönünde yorumlar yapılırken hasarların en aza indirilmesi için taleplerde bulunuldu.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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