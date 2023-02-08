Deprem uzmanı korkuttu! İki il için tehlike çanları çalıyor







DEPREM UYARILARI DEVAM EDİYOR







Deprem ile ilgili uzman isimler vatandaşları senelerdir uyarmaya devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve büyük ölçüde yıkım yaratan deprem sonrası Naci Görür uyarılarına devam etti. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.7 ve Kahramanmaraş Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7.6'lık iki büyük yıkıcı deprem yaşandı. Toplam 10 şehir depremden etkilendi. Deprem uzmanları konu ile ilgili uyarılarını daha önce de yaptı ve deprem sonrasında da yapmaya devam ediyor. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür deprem sonrasında risk taşıyan iki şehri açıkladı. Görür, bölge için daha önce çok uyarı yaptığını ve konu ile ilgili yapılması gerekenleri anlattı. Görür açıklamalarında şu sözlere yer verdi; '99 depremi sonrasında hızlı olarak işe başlansaydı 23 sene içinde Türkiye depreme dirençli bir ülke haline gelirdi.Deprem, hava su ve ekmek kadar gerçek bir şeydir. Fay hatlarında olan yerleşim yerlerinin dirençli hale gelmesi gerekiyordu ve getirmemiz gerekiyor. Bu saatten sonra en tehlikeli olan şey artçı depremler. Adana ve Hatay artık eskiden daha tehlikeli hale geldi. Bir şehir mikro bölgeler olarak değerlendirilir. Fay sistemi, derinliği, boyu analiz edilerek hesaplanır. Tehlike ve risk analizi ortaya çıkar. Olası büyük depremde kaç mahalle yıkılır, kaç insan ölür, ne zarar verir hepsi raporlanır. Vali, belediye ve hükümet her şehit için tehlike ve risk raporlarına göre kent yapılandırmasını yapar. Buraya bina yapılmaz der, yeşil alan yapar. Burada çok katlı bina yapılamaz der, burası güçlendirilmeli der. Afet Bakanlığı kurulması gerekiyor ve buraya çok ciddi bütçe ayrılması gerekiyor. İlk sene 5 senelik bir plan yapılmalı, ivedilikle devreye sokulmalı. Eğer gerekli önlemler alınırsa 20 sene içinde Japonya gibi oluruz.'