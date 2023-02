Deprem Uzmanı Naci Görür İstanbul depremine son noktayı koydu! Bu büyüklükte olacak: O ilçelerde toz bırakmayacak!

PROF. DR. NACİ GÖRÜR UYARMAYA DEVAM EDİYOR







Kahramanmaraş depremi yaşanmadan öncesinde uyarılarını yapan Prof. Dr. Naci Görür bu sefer de İstanbul depremi ile ilgili yorumlarını yaptı. Peki İstanbul depremi kaç şiddetinde olacak? Uzmanlara göre İstanbul depremi ne zaman olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olarak yaşanan ve 10 ilde etkili olan büyük deprem felaketi sonrasında uzman isimlerin konu ile ilgili açıklamaları ve olası depremler ile ilgili uyarıları dikkatle dinleniyor. Prof. Dr. Naci Görür Kahramanmaraş depremi sonrasında açıklamalarını yaptı ve İstanbul depremi ile ilgili uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Naci Görür'ün deprem ile ilgili açıklamaları şu şekilde; 'Biz bu ülke insanıyız. Eğitimimizi bu ülkeye ve insanımıza hizmet etmek için aldık. Herkesin içinde memleket sevgisi var. Kahramanmaraş depreminde olanların aynısı İstanbul depremi için de geçerli olan şeylerdir. 1999 depremi sonrasında bütün Türk bilim insanları Marmara Denizi içinde aktif bir fay hattı olduğu da anlaşıldı. Biz İstanbul'u uyardık. 1999 senesinden beri bunu söylemeye devam ediyoruz. Gölcük depremi sonrasında hem doğu bölgesinde hem de batı bölgesinde Marmara olduğu için eğer böyle bir fay deprem üretirse diye düşünüldüğü zaman uzman isimler de Düzce ve Marmara'ya dikkat diye uyarı yapıyor. Amanos, Hatay, Antakya ve Adana bölgelerindeki fay sistemi stres elde edecek henüz kırılmayan fay olabilir. Bu yüzden ekstra stres yüklendiği için harekete geçebilir, biz sadece bunu söylüyoruz. Bu eğitimimiz kapsamında bilimsel bir tahmin sadece. Biz bilim insanlarının depremin ne zaman olacağını, hangi büyüklükte olacağını bilmemiz mümkün değil.Kahramanmaraş bölgesini uyarırken bölgede olan son depremin 1513 senesinde olduğunu ve 7.4 büyüklüğünde olduğunu, bu yüzden 7 büyüklüğünde bir deprem beklendiğini söyledim. Sonraki depremler için bir büyüklük söyleyemeyiz çünkü bu depremden sonra ne kadar fay kırıldı, ne kadar enerji boşaltıldı bilmiyoruz. Çalışmalar bu konuda devam ediyor. Bu deprem bir sürpriz değildi. Kuzey Anadolu Fayı 1939, 1942, 1943, 1944, 1957, 1967, 1999 senelerinde Marmara'ya dayandı. Bu deprem İstanbul'da yaşanacak. Kırılmayan bazı yerler varsa kırılabilir ama Erzincan'dan beri İstanbul sınırlarına olan Kuzey Anadolu Fayı büyük bir miktarda rahatladı denilebilir. Yalnızca Karlıova- Erzincan arasında Yedisu fayı olarak bilinen bir fay var. O kısımda 7 ve üzeri deprem bekliyoruz. O bölgede son deprem 1790 senelerinde olmuş. Yaşanan son büyük depremden sonra Doğu Anadolu fayının büyük oranda enerjisini boşalttığını söylemek mümkün. Bingöl- Karlıova arasında deprem bekliyoruz. Kuzey Anadolu fay hattı İstanbul ve Erzincan illeri hariç enerjisini boşalttı. Türkiye bundan sonra bu iki faydan olacak büyük depremlerden uzak kalabilir. Bu yüzden deprem odaklı şehirlere yoğunlaşmak için iyi bir fırsat olabilir. Bu konuşulanların hepsi bilimsel veriler. İstanbul depremi zamanında Marmara Bölgesi 1999 depreminden sonra her an yaşanabileceği 7'den büyük deprem üretme ihtimali 30 sene içinde yüzde 62 olarak belirlendi. 23 sene geçtiği düşünülürse bu olasılık artıyor. Deprem bu ülkenin gerçeği ve temel bir sorunu. Eğer Adalar güneyindeki fayda deprem olursa en fazla 7.6, İstanbul'da iki fay kırılırsa 7.5 büyüklüğünde deprem olabilir. Bu büyüklüklerden fazla deprem beklemiyorum. Anadolu Yakası depremden daha az etkilenebilir. Avrupa Yakası'nın daha çok etkileneceğini düşünüyorum. Haliç tarafından başlanırsa Silivri'ye kadar gidilir. Bakırköy, Zeytinburnu, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Silivri bunun içinde. Orada depremin etkisini büyütür. Avcılar bölgesinde çürük bir kısım var. Deprem etkisinin büyümesi, heyelan olmasına müsait zamanlar. Bizim için en iyi konut insanların sağ çıktığı konutlardır. HAARP diye bir teknoloji, bir yerde deprem üretilip harekete geçirilmesinin mümkün olmadığını daha önce de belirttim. Bu ülkede Afet Bakanlığı kurulması gerekiyor. Bizim ülkemizi vuran iklim var. İklim de deprem gibi bu ülkenin başında. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bir çalışma yapıldı. Dendi ki İstanbul'da 1 milyon 100 bin bina var. 59 bin tanesi ağır hasarlı, demek ki ölümlerin çoğu 59 bin bina içinde olacak. Bu 59 bin binanın 49 bin tanesinde de kimsenin burnu kanamasın. 10 bin bina öyle bir şey yok ama hadi beş kat olsun. 50 bin kat yapar. Her katta iki daire bulunsa, her dairede 4-5 kişi yaşasa 500 bin en az sayı oluyor. Bu işin bir şakası yok, vakit yok. Beklenen deprem eğer gelirse bu yapılarla, gecekondu mantığıyla Kahramanmaraş depreminden daha ağır hasarlar alınır. 500 bin insan ölümle burun buruna yaşıyor. Depremde uyardık, zarar 100 milyon dolar civarında olsa bu miktarla öncesinde tüm ülke depreme hazırlanabilirdi.'