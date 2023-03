Deprem uzmanı Naci Görür İstanbul için alarm verdi! Vakit doldu: Milyonların canı için o öneriye dikkat!

NACİ GÖRÜR'DEN İSTANBUL DEPREMİ UYARILARI







Yaşanan büyük deprem felaketi 11 ili derinden sarsmış ve olası büyük İstanbul depremi ile ilgili endişeler artmıştı. Peki Prof. Dr. Naci Görür İstanbul depremi ile ilgili neler söyledi? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ili derinden sarsan deprem felaketi 13.5 milyon insanı doğrudan etkiledi. Deprem felaketi sonrasında yaşanabilecek olası depremler ile ilgili endişeler büyürken uzmanlar da peş peşe uyarılarını yapmaya başladı. Prof. Dr. Naci Görür olası bir İstanbul depremi yaşanırsa yüzbinlerce can kaybı yaşanabileceğine dikkat çekti. Naci Görür sosyal medya hesabından yapılması gerekenler ile ilgili tavsiyelerini sıraladı. Prof. Dr. Naci Görür'ün paylaşımı şu şekilde; 'Hükümetimize acil önerimdir.Daha önce de çeşitli kaynakların önerdiğini biliyorum ama köklü bir çözüm olabileceğine inandığım için ben de bu öneride bulunuyorum. İstanbul'da deprem olması halinde can kaybı yaşatacak bina sayısı en az 90 bin bina. Bu demek oluyor ki yüzbinlerce canın can güvenliği yok. Bu durum için en doğru yol bu binaların güçlendirilmesi ya da yıkılarak yeniden inşa edilmesidir ama bütün binalara bunu uygulayacak vaktimiz olduğunu düşünmüyorum. Bu sebeple devlet İstanbul'da depreme dayanıklı ve boş binaların hepsini kayıt altına alarak kiralamalı ve riskli binalardaki insanların taşınmasını sağlamalı. İnsanların can güvenliği sağlandıktan sonra belediyelerle el ele vererek boşaltılmış binaların depreme dayanıklı hale getirilmesi gerekmektedir. Bir bilim insanı olarak daha acil başka bir çözüm düşünemiyorum. Vatandaşımızın can güvenliği her şeyden ötedir. Hükümet bunu mutlaka uygulamalıdır. Ben inanıyorum ki bu bütün İstanbulluların talebidir.'