















DEPREM UZMANLARINDAN AÇIKLAMALAR!

3 gün içerisinde İstanbul’da 9,5 şiddetinde bir deprem olacak” dediğini hatırlatan Ercan, açıklamasının devamında Şengör hakkında şunları söyledi: “Deprem 3 gün içerisinde olmayınca ‘3 hafta içinde olacak’ diye yeni bir açıklama yaptı. O da olmadı. Sonra 3 aya çıktı, o da olmadı. ‘3 yıl’ dedi, o da tutmadı. Sonra da işte ‘ilk 10 yılda’ noktasına geldi. O da olmadı tabi. Dediler ki ’30 yıl içinde olur bu deprem’. Yani 20230 yıllarında. Şimdi bakınca bu konuda bir veri tabanı yok. Yalnızca jeofizik bilgiler var. Gerçek bir bilim dalı değil. Bir tasarı geliştiriyor ancak bunun bir veri tabanı yok. Sonuçta ‘böyle bir deprem olur

Deprem uzmanı o isim Celal Şengör'ü topa tuttu: O sözlere Şengör kayıtsız kalmadı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından deprem uzmanlarından açıklamalar gelmeye devam ediyor.Deprem uzmanları deprem öncesi ve deprem sonrası açıklamaları ile birbirlerine düştüler. İnanılmaz iddialar ve açıklamalar haberimizde... İşte detaylar...Deprem uzmanlarının açıklamalarının ciddiye alınmamış olduğu en son yaşanan ve 10 ili etkileyen Kahramanmaraş depremi ile belli oldu. Naci Görür, Celal Şengör, Övgün Ahmet Ercan'ın deprem ile ilgili yapmış oldukları açıklamaları ve birbirlerine tezat düştükleri görüşleri var. İşte o deprem uzmanlarından akıl almaz açıklamalar...Bilin konuşuyor. Deprem uzmanlarından deprem ile ilgili açıklamalar geliyor. Yeni yaşanacak İstanbul depremi ile ilgili açıklamalar yapan uzmanlar, birbirlerine girdi. Bunlardan biri de Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan oldu. Ercan, Prof. Dr. Celal Şengör'ün açıklamaları ile ilgili konuştu. Eleştirdiği noktalar konusunda da meslektaşına uyarılarda bulundu. Hangisini doğruyu yansıtıyor. Bilimler kapışması denilen konuşmanın ayrıntıları ise şöyle: