















DEPREM UZMANINDAN HATAY DEPREMİNE İLİŞKİN UYARILAR

"6,4’lük depremin artçı depremleri en az 15-20 gün sürecek. Bu depremin de artçıları olacak. Yani depremin içinde deprem görüyoruz şu anda. Türkiye ilkleri yaşıyor şu anda dolayısıyla burada yeni depremler olacak. Bu artçı depremler 250 kilometre yarıçaplı alanda olacak. Büyüklüğü 6,7-6,8’e kadar varır, bunlar yıkıcı olacak"

Deprem uzmanından korkutan uyarı! O illerde 6,8'lik deprem beklentisi: Kara kara düşündürdü! Hatay'da meydana gelen 6,8, 5,8 ve 5,8 depremlerin ardından konunun uzmanından açıklamalar geldi. Asrın felaketi Kahramanmaraş'ta yaşanmıştı ve 10 ilde depremden ciddi anlamda etkilenmişti. Bu eşi benzeri görülmemiş depremin artçı sarsıntılarının olacağı fakat bunların düşük olacağı belirtilmişti. Ancak büyük depremin ardından yaşanan 7,6 lık deprem bu artçı sarsıntının hiçte küçük olmadığının anlaşılmasını sağladı. Konunun uzmanı en son Hatay'da meydana gelen üç deprem ve yıkıcı etkisi ile ilgili açıklamalarda bulundu.Uyarılarda bulunan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, tv100 ekranlarında konuştu. Depremlerin şiddeti ve devamlılığı hakkında açıklamalar yapan Ercan, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. İşte Ercan'ın depreme ilişkin açıklamaları ve yaptığı uyarılar... Tüm detaylar haberimizde...Hatay'da peş peşe meydana gelen depremlerin ardından konun uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan konuştu. Depreme ilişkin değerlendirmeler yapan Ercan, bölge halkını da uyardı. Yaşanan depremlerde şu an için 3 kişinin hayatını kaybettiği ve bir çok binanın da yıkıldığı belirtildi. Eve eşya almak için giren 4 kişiden birinin kaçabildiği diğer üç kişinin ise depreme yakalandığı ve yıkılan binanın enkazında kaldıkları belirlendi. İç işleri Bakanı Süleyman Soylu bölgeye gelerek incelemelerde bulundu, kurtarma ekiplerinden bilgi alan Soylu daha sonra ise bölgeden ayrıldı. Arama kurtarma ekiplerinin enkazın çok riskli olması sebebiyle çalışmalarını dikkatle sürdürdükleri ortaya çıktı. İşte asrın felaketinin yaşandığı deprem felaketine ilişkin diğer ayrıntılar...Hatay yaşanan bu can sıkıcı durumun ardından tv 100 ekranlarında yaşanan depremlere ilişkin Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada Hatay'da yaşan üç depremin 20 gün boyunca süreceğini söyledi. Deprem için uyarılarda bulunan Ercan, artçı sarsıntıların 15 ve 20 günlük süreçler boyunca devam edeceği bilgisini verdi. İşte Ercan'ın konuya dair açıklamaları: