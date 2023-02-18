Deprem uzmanından o iller için kritik uyarı! Sakın bunu dökmeyin: Devam edecek!













Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki yıkıcı büyük deprem sonrasında ülke yasa boğulurken Jeolog ve Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, yaşanan depremle alakalı olarak uyarılarda bulunuldu. dikkate alınması gereken uyarılar ise haberimizde yer almaktadır.Depremlerin yaşanmasıyla beraber uzman isimler çeşitli uyarılarda bulunurken Naci Görür, günlerdir televizyon ekranlarında önemli yerleri altını çiziyor. Deprem bölgesinde ki faaliyetlerle alakalı olarak uyarılar gelirken eğer prekast betonarme kullanmıyorsanız bir süre o bölgede inşaatlarda beton dökmeyiniz zira çok sık küçüklü büyüklü artçı depremlerin yaşanmasıyla beraber bu depremlerde betonlarda küçük çatlaklar, kırıkların oluştuğunu söyledi.