GÜNDEM
18 Şubat 2023 - 14:52

Deprem uzmanından o iller için kritik uyarı! Sakın bunu dökmeyin: Devam edecek!

Türkiye'yi sarsan olay depremle beraber uzman isim Naci Görür, deprem bölgesinde ki faaliyetlerle ilgili kritik önemli uyarılarda bulundu. Yaşanan iki büyük deprem sonrasında artçı depremlerin devam ettiği bölgeler üzerinde çatlaklar yaşanırken Görür, kritik açıklamalarda bulundu.

GÜNDEM
18 Şubat 2023 - 14:52
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Deprem uzmanından o iller için kritik uyarı! Sakın bunu dökmeyin: Devam edecek!
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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki yıkıcı büyük deprem sonrasında ülke yasa boğulurken Jeolog ve Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, yaşanan depremle alakalı olarak uyarılarda bulunuldu. dikkate alınması gereken uyarılar ise haberimizde yer almaktadır.

Naci Görür deprem açıklaması geldi



Depremlerin yaşanmasıyla beraber uzman isimler çeşitli uyarılarda bulunurken Naci Görür, günlerdir televizyon ekranlarında önemli yerleri altını çiziyor. Deprem bölgesinde ki faaliyetlerle alakalı olarak uyarılar gelirken eğer prekast betonarme kullanmıyorsanız bir süre o bölgede inşaatlarda beton dökmeyiniz zira çok sık küçüklü büyüklü artçı depremlerin yaşanmasıyla beraber bu depremlerde betonlarda küçük çatlaklar, kırıkların oluştuğunu söyledi. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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