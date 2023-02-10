Kahramanmaraş ve 9 ilde gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem üzerine büyük yıkımlar ortaya çıkarken yaşanan olumsuzluk tüm dünyayı derinden sarstı. Herkes Marmara depremini beklerken yaşanan olumsuzluklar üzerine gözler uzman isimlere çevrildi. Prof. Dr. Naci Görür, Marmara için önemli açıklamalarda bulundu.
GÜNDEM
10 Şubat 2023 - 13:15
Deprem uzmanından o iller için uyarı: Zaman kalmadı
Ülkemizi derinden sarsan doğal afet faciası üzerine uzman isimler tarafından depreme yönelik açıklamalar yapılmaya başlandı. Marmara'da büyük bir depremin beklendiğini ifade eden deprem Uzmanı Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 2029'u işaret etti. İşte uzmanlar isimler tarafından çarpıcı açıklama.
GÜNDEM
10 Şubat 2023 - 13:15