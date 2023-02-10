Deprem uzmanından o iller için uyarı: Zaman kalmadı







İSTANBUL DEPREMİNE NOKTA ATIŞI







“BİR KALKARIZ Kİ OLAN OLMUŞ”

Kahramanmaraş ve 9 ilde gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem üzerine büyük yıkımlar ortaya çıkarken yaşanan olumsuzluk tüm dünyayı derinden sarstı. Herkes Marmara depremini beklerken yaşanan olumsuzluklar üzerine gözler uzman isimlere çevrildi. Prof. Dr. Naci Görür, Marmara için önemli açıklamalarda bulundu.10 ilde gerçekleşen depreme dair gündemde çeşitli açıklamalar yer alırken Naci Görür, Marmara depremi için zaman vermenin doğru olmadığını ifade ederken periyot olarak bir tarih mümkün olduğunu açıkladı. Marmara Bölgesi'nde 1999'dan sonra her an depremin yaşanması için beklentilerin olduğunu belirtirken 30 yıl deprem olma olasılığı yüzde 64 olarak kayıt altına alındı. 23 yıl geride kalırken gözlerin ise 2029 yılına çevrildiğini belirtti.Düzce depremi için yapılan uyarılar üzerine Görür, dikkat edilmesi gereken iki yeri açıklarken milletin korkması için duyuru yapılmadığını açıkladı. Uzman isimler tarafından yapılan uyarılar sonrasında 3 ay devamında Düzce'de 7.2 depremi yaşandı. Görür, biz bağırdık ve tedbirler alında 20 yıldır İstanbul için bağırıyoruz dedi.