GÜNDEM
16 Şubat 2023 - 19:31

Deprem yardım bağışları vergiden düşülür mü? Gelir İdaresi Başkanlığı örnek vererek açıkladı!

Gelir İdaresi Başkanlığı, depremin etkisiyle gündem haline gelen şirket bağışlarının vergi indirimi yapılacağına dair sosyal medya paylaşımlarına doğru hesaplama yöntemini gösteren bir örnekle açıklık getirdi.

GÜNDEM
16 Şubat 2023 - 19:31
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Deprem yardım bağışları vergiden düşülür mü? Gelir İdaresi Başkanlığı örnek vererek açıkladı!


Deprem bölgelerine yapılacak bağış ve yardımların vergiden düşülebileceği yönünde bir açıklaması bulunan Gelir İdaresi Başkanlığı, sosyal medyada gündem olan bağışlara yönelik ortaya çıkan spekülasyonlarla ilgili bir duyuru yayınladı. Resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan duyuruda şirketlerin vergi hesaplamasında doğru hesaplama yöntemini gösteren bir örnek paylaşıldı.

Deprem yardım bağışları vergiden düşülür mü



Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından paylaşılan açıklamada, bağış ve yardımların vergi matrahından değil vergi matrahından düşüldüğü belirtildi. Bu açıklamayla kamuoyunun ve mükelleflerin doğru bilgilendirilebilmesi için konunun yeniden düzenlenmesi gerektiği tespit edildiği ifade edildi. Söz konusu açıklamada hesaplama yöntemi şöyle aktarıldı:

"ŞİRKET BAĞIŞLARI VERGİDEN DEĞİL MATRAHINDAN DÜŞÜLECEK!"

Belirli durumlarda, gelir vergisi ve kurumlar vergisi kanunları, bağış ve yardımların kurumun elde ettiği gelirden mahsup edilmesine izin vermektedir. Vergi kredileri ve vergi kredileri tamamiyle farklı kavramlardır. Bağış ve yardımlar, gerekli şartları sağlaması halinde, ilgili yıl için vergi matrahı belirlenirken gelir ve kurum kazancından indirilir. Bu indirimden kalan tutar vergiye tabidir.

Sorunu basit bir örnekle açıklamak gerekirse, 100.000 TL geliri olan bir kurum AFAD'a 20.000 TL bağış yaparsa, gelirinden 20.000 TL düşülür. 16.000 TL kurumlar vergisi ödenir ve kalan 80.000 TL yüzde 20 vergi oranı üzerinden hesaplanır. Özetle stopaj tutarı 4.000 TL'dir.

Deprem yardım bağışları vergiden düşülür mü

Deprem yardım bağışları vergiden düşülür mü

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ