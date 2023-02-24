Deprem yorumlarıyla gündeme oturan Naci Görür'den flaş açıklama: Göçük altındaki kişi sayısını açıkladı!













11 ilde büyük yıkıma ve can kaybına sebep olan Kahramanmaraş merkezli deprem için defalarca uyarılarda bulunan, şimdi de "Büyük İstanbul Depremi" için uyarılarını sürdürüyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerde 43 bin 556 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, Naci Görür,ifadesini kullanıyor.İzmir'de sanayi ve ticaret odası başkanı ve yöneticileriyle bir araya gelenbinlerce insanın acı çektiği ve 60-70 bin kişinin göçük altında olduğu gerçeğini hatırlatarak, insanların bu acı gerçek karşısında ne yapabilecekleri konusunda da düşünülmesi gerektiğini söylüyor.Kahramanmaraş depreminin ardındanuyarılarını sürdüren Naci Görür, İstanbul'da 59 bin binanın dirençli olmadığını ve bu durumun 500 bin kişiyi etkileyeceğini belirtiyor. Ayrıca İstanbul depremi sonrasında ekonominin deprem öncesi seviyeye döndürülmesinin çok zor olacağını ve bunun 10-15 yıl sürebileceğini ifade ediyor. Türkiye'nin deprem sonrası diz çökebileceğini ve ekonomik anlamda bağımsızlığını yitirebileceğini söylüyor.İşadamlarına ve işadamı örgütlerine seslenen Naci Görür, deprem zararlarını azaltmak için neler yapılabileceğini tartışmaları gerektiğini belirtiyor.'a "neyi bekliyorsunuz, niye konuşamıyorsunuz, deprem ekonomiden daha mı az önemli?" diyerek çağrıda bulunuyor. Ayrıca, millet olarak sorunlara demokratik bir şekilde el koyma zamanının geldiğini ifade ediyor