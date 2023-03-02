Depremde evi ve işyeri hasar alanlar dikkat! Hemen bu işlemi yaptırmanız gerekiyor!







SES VE GÖRÜNTÜ KAYDEDERKEN DİKKATLİ OLUN!







ZAMAN AŞIMINA UĞRAMIYOR!

“MUTLAKA BİLDİRİN!”

Depremde evleri ve işyerleri hasar gören vatandaşlara kritik uyarı yapıldı. İşte detaylar…Depremzedelerin önümüzdeki günlerde mağduriyet yaşamaması için yıkılan ören yerinde ses ve görüntü kaydı yapılması gerektiğine vurgu yapıldı. Tüketiciler Derneği Başkanı Mahmut Şahin, apartman sahipleriyle görüşürken özellikle hasarlı binaların yetkililere bildirilmediğini kaydetti.Kahramanmaraş depreminden sonra birçok bina tamamen kullanılamaz hale geldi ve birçoğu ağır hasar gördü. Başkan Mahmut Şahin, depremzedelerin mağdur olmaması için uyardı: “Vatandaşların çoğunun DASK sigortası bulunuyor. Deprem bittikten sonraki 10 sene içerisinde hukuki dava süreci devam ediyor. Belki de 10 sene boyunca sonuçlanacak bir süreçte bu nedenle tedbir alınmalıdır” ifadelerine yer verdi.Başkan Şahin: “Vatandaşların acıları taze bunu biliyorum fakat şu anda enkazın yanındakiler görüntü almalıdır. Ev, araç ya da dükkanlarının görüntüleri alınması lazım” şeklinde konuştu. Mahmut Şahin, 360 derecelik alınması ve mümkünse kaydedilmesi gerektiğini ifade etti. Şahin, “Evin nerede olduğunu, apartmanın hangisi olduğunun da sözlü olarak ifade edildiği bir video kaydı yapın ve saklayın. Zaman aşımı olmaz mutlaka delil bulunsun” dedi.Tüketiciler Derneği Başkanı: “Ekiplerin ihbarı ile bu ortaya çıkmamalı. Kişi kendisi denetimini yaparak bildirmelidir. Depremden direk ya da dolaylı olarak etkilenen binalara yönelik vatandaşlar ağır hasarlı olmalarına rağmen binaları hakkında olumsuz durumlarını yasal olarak bildiride bulunmuyor ve süreci kapatmayı seçiyor” ifadelerini kullandı. Vatandaşlar evin zarar gördüğü için değerinin düşeceğini veya alınmayacağını düşünüyor. Ama aslında kendini riske atıyor, dedi. “Hasar varsa bildirilmelidir” şeklinde konuşmasına son verdi.