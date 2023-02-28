









DEPREM SONRASI ARACI ZARAR GÖRENLER DİKKAT!







"Enkaz altında kalmış ya da depremden dolayı hasar görmüş araçlar ile ilgili yanlış bilgiler çok fazla. Yanlış algılar da bu yönde çok fazla dedikodu dolaşıyor. Bunun düzeltmesini yapmak gerekiyor. Depremden kısmi hasar görmüş araçlar ile vatandaşlar zorunlu trafik sigortasının deprem olmasından dolayı karşılayacağını düşünüyor. Bu tamamen yanlış bir bilgi maalesef böyle bir hasarı sigorta şirketleri karşılamamaktadır. Vatandaşlar sigorta şirketlerine maalesef herhangi bir talepte bulunamayacaklar. Bazı sigortalılar Gaziantep’te deprem olmaz düşüncesi ile nadir de olsa bunu kasko kapsamına aldırmıyor."

Depremde perte çıkan arabalar için flaş karar! Milyonlar hüsrana uğradı. Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ili etkileyen asrın felaketi olarak nitelendirilen deprem felaketinde pek çok bina yıkıldı ve arabalar pert duruma geldi. Depremin tahribatı bir hayli büyük. Evlerin yanı sıra araçların da hasar görmüş olması ve kullanılamaz durumda olması nedeniyle insanlar ne yapacaklarını merak ediyor. Deprem nedeniyle kullanılamaz durumda olan araç sahiplerinin ne gibi bir yol izleyecekleri ve yanlış bilinen gerçekler ile ilgili Gaziantep Sigorta Acenteler Derneği Başkanı bir açıklama yaptı. İşte depremde zarar gören araçların akıbeti ve ne olacağı ile ilgili tüm detaylar...Deprem felaketi nedeniyle araçları yok olan, kullanılamaz hale gelen kişiler ne yapacak? Depremde pek binanın yanında araçlar da zarar gördü. Pek çok araç yıkımlar nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Deprem felaketi nedeniyle kullanılamaz durumda olan araç sahipleri nasıl bir yol izleyecek? Masraflar nasıl karşılanacak. Sigorta masrafı ödüyor mu ya da yenisi mi temin edilecek. İşte tüm ayrıntılar...Kahramanmaraş depremi sonrası kimi aracın bir kısmı zarar görürken kimisi de bütünüyle zarar gördü. Bazı araçlar tamir ile halledilebilecek durumda iken bazı araçlarının tamirlik durumlarının kalmadığı görüldü. Böyle araçların ne olacağı ve akıbetleri merak ediliyor. Sigortalar bu araçların masrafını karşılayacak mı Gaziantep Sigotta Acenteler Başkanı bu konuya netlik kazandırdı. İşte Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı İhsan Yiğit'in konuya dair açıklamaları... Yiğit, deprem nedeniyle hasarlı olan araçların zorunlu trafik sigortasının masrafı karşılayacağının düşünüldüğünü ancak bu durumun mümkün bulunmadığını aktardı. işte o açıklamalar...