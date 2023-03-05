Depremde sesi soluğu çıkmamıştı: Meğer Cansu Dere'nin derdi başından aşkınmış!













"EVİNDE KAZA GEÇİRMİŞ"





Ekranların izlenme rekorları kıran 'sadakatsiz' isimli dizide gösterdiği performans ile tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Cansu dere, hem Ttüm Türkiye'yi hemde dünyayı etkileyen deprem felaketi sonrası bir paylaşımda bulunmadı.Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen yıkıcı depremin ardından ünlü oyuncunun sessizliğe bürünmesi hayranlarının dikkatini çekerken, Gazeteci Birsen Altuntaş daha sonra konuyu soruşturarak Cansu Dere ile yapılan telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Birsen Altuntaş, güzel oyuncunun neden böyle davrandığına ilişkin şunları söyledi:“Telefonla ulaştığım Cansu Dere bana sağlık sorunları olduğunu söyledi. Evinde geçirmiş olduğu kazada topuğu kırılan ünlü oyuncu, iyileşene kadar evden çıkmadığını söyledi. Dere, sosyal ağlarda da 'Kimseyi üzmek istemiyorum. Neyse sosyal medya hesaplarını çok sıklıkla kullanan biri değilim. Instagram'ı da mutlu anlarımı paylaşma adına bir albüm olarak kullanmak istiyorum." Diğer taraftan; Cansu Dere, Onur Saylak'ın ilk kez platform için çekilen dizisi 'Şahsiyet'te rol alacak ve ardından yeni sezonda ise yeni gelecek olan teklifleri değerlendireceği öğrenildi.