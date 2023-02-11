Depremde yerle bir olan Ayşe Mehmet Polat sitesini yapan müteahhit İstanbul'da yakalandı







MÜTEAHHİTLER İÇİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI







Bir yandan depremin yaraları sarılmaya devam ederken, diğer yandan yıkılan binalar ve depremle ilgili olaylarla ilgili adli işlem başlatıldı. Bu konuda Gaziantep'te çöken ve enkaz altında onlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Ayşe Mehmet Polat sitesinin enkazıyla ilgili gelişmeler yaşandı.Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 eyalette ağır hasara yol açtı. Binlerce sivilin hayatını kaybettiği enkaz için arama kurtarma çalışmaları devam ederken, çöken binayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hatay'da yerle bir olan Rönesans konağının müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, yurt dışına kaçmak isterken İstanbul Havalimanı'nda polis tarafından yakalanarak tutuklandı.Gaziantep depreminde yıkılan Ayşe Mehmet Polat kompleksinin müteahhidi Mehmet Ertan Akay ise hakkında başlatılan soruşturmanın ardından İstanbul'da tutuklandı.Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, depremde yerle bir olan Ayşe Mehmet Porat sitesinin hem müteahhidi hem de teknik sorumlusu olan Mehmet Ertan Akay hakkında "ihmalden ölüm" ve "imar kanununu ihlal" suçlarından tutuklama kararı çıkardı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bir ekip de yukarıdaki karar sonucunda Akay'ı Ataşehir'de tutukladı. Zanlı Akay, karakol prosedürlerine göre soruşturulmak üzere Gaziantep'e gönderildi.