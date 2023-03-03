Depremden etkilenen vatandaşlara duyuruldu! Devlet yardımları tek tek sıralandı







İŞTE DEPREM BÖLGESİNDE YAŞAYANLARIN YARARLANABİLECEĞİ İMKANLAR







6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkımlara neden olan iki büyük depremin ardından binlerce kayıp yaşanmıştı. Bu kayıpların ardından yaraları sarmak adına hükümet, depremzedelerin yararlanabildiği yardımları tek tek duyurdu. Deprem bölgesi kapsamında yer alan 11 ilde SGK, işveren ve emeklilerin üzerindeki hacizleri kaldırdı. İşte tüm ayrıntılar...Deprem bölgesinde işe gidemeyen kamu çalışanları, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ne göre tüm özlük hakları saklı tutularak idari izinli sayılan kamu çalışanları görevlerini yerine getirmiş olarak sayılacak.İşverenin depremden etkilenen işçisine yapacağı yardımla ilgili olarak yeni kolaylıklar sağlayacak maddeler eklenecek. Bu kapsamda depremzede vatandaşların veraset ve intikal vergilerinden muaf tutulması amaçlanacak. Ayrıca hayatlarını kaybeden yakınlarından kalan miras için de vergi ödemesinden muaf olacak. Deprem bölgesinde faaliyet gösteren işverenlerin çalışanlarına yapacağı 50 bin lira ve altı nakdi yardımlar için de vergi ve sigorta primi ödenmeyecek.Depremde eşini, anne-babasını ya da çocuğunu kaybeden kişilere ölüm aylığı 1 marttan itibaren hesaplarına yatırılacak.