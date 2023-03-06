YAŞAM
06 Mart 2023 - 10:00

Depremden sağ çıkmış sonra kaybolmuştu! 10 yaşındaki Erva'ya sonunda ulaşıldı! Ailesi şoke oldu

Ülkemizi derinden sarsan depremin ardından enkazdan sağ çıkarılan Mukaddes Erva izleyenleri sevinç gözyaşlarına boğmuştu. Kurtuluşunun ardından uzun süre haber alınamamıştı. Mukaddes Erva'ya sonunda ulaşıldı ancak ne yazık ki bu sefer gözyaşları sevinçten akmadı. İşte detaylar...

YAŞAM
06 Mart 2023 - 10:00
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Depremden sağ çıkmış sonra kaybolmuştu! 10 yaşındaki Erva'ya sonunda ulaşıldı! Ailesi şoke oldu


Mukaddes Erva Aktaş'tan, depremden sağ kurtulduktan sonra günlerdir haber alınamıyordu. Ancak, kahreden gerçek sonunda ortaya çıktı. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yıkılan binanın enkazından 6 saat sonra sağ çıkarılan 10 yaşındaki Mukaddes Erva Aktaş, hayatını kaybetti. Baba Abdullah Aktaş'ın kızını bulmak için yaptığı çabalara rağmen, Mukaddes Erva hastanede vefat etti. Küçük kızın kimsesizler mezarlığına defnedildiği belirtildi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler ülkeyi yasa boğarken, binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Enkaz altından sağ olarak kurtarılan Mukaddes Erva Aktaş'tan ise günlerdir haber alınamıyordu. Baba Abdullah Aktaş'ın kızını bulmak için yaptığı çabalar sonuçsuz kaldı ve ne yazık ki küçük Mukaddes Erva hastaneye kaldırıldıktan bir süre sonra hayatını kaybetti. Kimsesizler mezarlığına defnedilen Mukaddes Erva, depremlerin yıkıcı etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.



mukaddes ervadan acı haber

ENKAZDAN SAĞ KURTARILSA DA UZUN SÜRE HABER ALINAMADI

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremler sonrasında enkaz altında kalan Mukaddes Erva Aktaş, 6 saat sonra yaralı olarak kurtarılmıştı. Ancak, kurtarılmasından sonra hastaneye kaldırılan ve bir daha haber alınamayan Mukaddes Erva'nın durumu uzun süre belirsiz kalmıştı. 20 gün sonra, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, kurtarıldıktan sonra ambulansa teslim edilen küçük kızın sağlık görevlilerine teslim edildiği anlar görülebildi.

ENKAZINDAN KURTULDU AMA HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kahramanmaraş'ta deprem sonrası enkazdan 6 saat sonra sağ olarak kurtarılan Mukaddes Erva Aktaş, hastaneye kaldırıldıktan bir süre sonra hayatını kaybetti. Baba Abdullah Aktaş'ın uzun süredir kızını aradığı ancak bir türlü haber alamadığı acı olay sonrası ortaya çıktı. Kimsesizler mezarlığına defnedildikten sonra savcılık kararı ile mezardan çıkarılan Mukaddes Erva'nın cenazesi, babasına teslim edildi.

EDİTÖR
Şükrüye Nur Odalı
Şükrüye Nur Odalı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ