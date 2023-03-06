Mukaddes Erva Aktaş'tan, depremden sağ kurtulduktan sonra günlerdir haber alınamıyordu. Ancak, kahreden gerçek sonunda ortaya çıktı. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yıkılan binanın enkazından 6 saat sonra sağ çıkarılan 10 yaşındaki Mukaddes Erva Aktaş, hayatını kaybetti. Baba Abdullah Aktaş'ın kızını bulmak için yaptığı çabalara rağmen, Mukaddes Erva hastanede vefat etti. Küçük kızın kimsesizler mezarlığına defnedildiği belirtildi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler ülkeyi yasa boğarken, binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Enkaz altından sağ olarak kurtarılan Mukaddes Erva Aktaş'tan ise günlerdir haber alınamıyordu. Baba Abdullah Aktaş'ın kızını bulmak için yaptığı çabalar sonuçsuz kaldı ve ne yazık ki küçük Mukaddes Erva hastaneye kaldırıldıktan bir süre sonra hayatını kaybetti. Kimsesizler mezarlığına defnedilen Mukaddes Erva, depremlerin yıkıcı etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.
YAŞAM
06 Mart 2023 - 10:00
Depremden sağ çıkmış sonra kaybolmuştu! 10 yaşındaki Erva'ya sonunda ulaşıldı! Ailesi şoke oldu
Ülkemizi derinden sarsan depremin ardından enkazdan sağ çıkarılan Mukaddes Erva izleyenleri sevinç gözyaşlarına boğmuştu. Kurtuluşunun ardından uzun süre haber alınamamıştı. Mukaddes Erva'ya sonunda ulaşıldı ancak ne yazık ki bu sefer gözyaşları sevinçten akmadı. İşte detaylar...
YAŞAM
06 Mart 2023 - 10:00