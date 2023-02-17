Şarkıcı Gülşen, Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği'ne 1 milyon TL bağışta bulunduğu ortaya çıktı.
MAGAZİN
17 Şubat 2023 - 14:53
Depremden sonra sessiz kalan Gülşen elini taşın altına koydu! O kuruma dev bağış yaptı!
İmam Hatip liseleri için söylediği sözlerin ardından gözaltına alınan Gülşen'den Kahramanmaraş'ta yaşanan felaket sonrası güzel hareket! Haluk Levent, Gülşen'in Ahbap Derneği'ne 1 milyon TL bağışta bulunduğunu duyurdu. İşte detaylar...
MAGAZİN
17 Şubat 2023 - 14:53
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GÜLŞEN'İN DEPREMZEDELERE 1 MİLYON TL BAĞIŞI Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7’lik ve 7.6’lık depremler 10 ilde büyük yıkıma yol açtı ve binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Deprem bölgesine destek vermek amacıyla birçok ünlü isim ilk günden beri çeşitli desteklerde bulunuyor. Şarkıcı Gülşen de bu isimlerden biri olarak, Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği'ne 1 milyon TL bağışta bulundu. Haluk Levent, Twitter hesabından Gülşen'in bağışını duyurdu. Gülşen'in desteği, depremzedeler için çok değerli bir yardım olacak.
GÜLŞEN'İN DEPREMZEDELERE 1 MİLYON TL BAĞIŞI Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7’lik ve 7.6’lık depremler 10 ilde büyük yıkıma yol açtı ve binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Deprem bölgesine destek vermek amacıyla birçok ünlü isim ilk günden beri çeşitli desteklerde bulunuyor. Şarkıcı Gülşen de bu isimlerden biri olarak, Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği'ne 1 milyon TL bağışta bulundu. Haluk Levent, Twitter hesabından Gülşen'in bağışını duyurdu. Gülşen'in desteği, depremzedeler için çok değerli bir yardım olacak.
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