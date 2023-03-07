















TİNNY HOUSE'LAR KAPIŞ KAPIŞ GİDİYOR

Depreme güvenli Tinny House'lar 90 bin TL'ye satılıyor! 1+1 bedava fiyatına satılacak. Vatandaşın son zamanlarda yöneldiği evler kapış kapış gidiyor. Fiyatları da uygun. Eskiden beri var olan daha çok keyif ve dinlenme amaçlı kullanılan Tinny House'lar Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi nedeniyle son günlerde oldukça popüler hale geldi.Betonarme evlerden artık korkan olan vatandaşlar çareyi prefabrik, karavan ve Tinny House tarzı evlerde buldu. Fiyatları ise oldukça uygun. Sizin de deprem korkunuz var ise ve bir güven alıyorsanız tam size göre bir tercih olacaktır. İşte yaşanan deprem sonrasında patlayan Tinny House'ların fiyatları ve modelleri. Tüm detaylar haberimizde...Türkiye Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ilde büyük yıkımlara neden olan Kahramanmaraş depreminin yaralarını sarmaya çalışırken bir yandan da deprem korkusuyla cebelleşiyor. Türkiye'nin dört bir yanında fay hattı geçmesi nedeniyle tedirgin olan insanlar yaşamak için çareler arıyor. Büyük beton yığınlarının altında kalmak istemeyenlerin çareyi Tinny House'lar da buldu. Son dönemde oldukça popüler olan Tinny House'ların fiyatları da oldukça uygun. İşte ayrıntılar...Artık büyükşehirlerde bir boş bulunan bir çimenlikte ve arsa sıklıkla Tinny House'ları görür olduk. Nedeni ise insanların betonarme yapılardan korkmaları ve binalarına güvenmeleri. Türkiye'nin dört bir yanını deprem korkusu sardı. Uzmanların birbirleri ardında peş peşe olan açıklamaları nedeniyle iyice gerilen halk çare olarak Tinny House'ları buldu. Kimisi prefabrikde çareyi bulurken kimisi de karavanlarda çareyi buluyor. Prefabrik ve karavana benzer bir yapıda olan Tinny House'lar ise daha önce insanların dinlenme, kafa dinleme amacıyla kullancıkları, çoğunlukla evinin bahçelerinde tutulan bir yapıydı. Şimdiki amacı ise çok farklı. Artık konaklama yerine de kullanılan Tinny House'lar iyice popülerleşti. Depremden korunmak için insanlar bu yapıları kullanmaya başlandı.Prefabrik ev fiyatları hızla yükselirken Tinny House evlerin fiyatlarının hızla düşmesi de dikkat çekti. Tinny House evler küçük, pratik, yer kaplamayan, tasarruflu ve güvenlikli yapılar olarak revaçta gözüküyor. Aynı zamanda bu evlere tekerlik takılarak karavan modellerine de çevrilebiliyor. Bir çok çeşidi bulunan Tinny House evlerin fiyatları da ekonomik. Çok pratik ve kullanışlı olan bu evler doğayla iç içe yaşamayı sevenler için tasarlanmıştır. İçi tipik ev tasarımında olan bu evlerin aynı zamanda depreme dayanıklılığı ile de bilinirliği de vardır. Pek çok modeli bulunan bu evlerin fiyatları da modeline göre değişiklik gösterebilmektedir.