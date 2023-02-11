Depreme karşı Türkiye'nin en güvenli şehirleri açıklandı: Uzman isim duyurdu

Üzülerek kabul etmek gerekiyor ki deprem Türkiye'nin en vurucu gerçeklerinden biri durumunda. 6 Şubat tarihinde gece saat 4'te gerçekleşen Kahramanmaraş depremi birçok şehrimizi tanınması imkansız hale getirip yerle bir etti. 7,7 şiddetli depremin yalnızca 9 saat ardından 7,6 şiddetinde sarsıcı bir deprem daha yaşandı. Çalışmalar sürerken Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan çok önemli açıklamalar yaparak güvenli ve tehlikeli olan şehirlerimizi belirledi.
DEPREMDE GÜVENLİ İLLER
Ahmet Ercan'ın bildirisine göre Türkiye'deki en güvenli şehirler belirlendi. Bu hususta Ercan aşağıdaki şehirleri saydı; Konya, Karaman, Artvin, Rize, Ordu, Giresun, Samsun, Yozgat, Sinop, Kastamonu, Bartın, Kırklareli, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Niğde, Mardin, Şırnak, Siirt, Batman, Ardahan, Mersin ve Antalya deprem açısından Türkiye’nin güvenli şehirleridir.