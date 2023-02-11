Depreme karşı Türkiye'nin en güvenli şehirleri açıklandı: Uzman isim duyurdu







DEPREMDE GÜVENLİ İLLER







ANKARA DA GÜVENLİ ŞEHİRLERİMİZDEN BİRİ

TEHLİKELİ İLLER

Üzülerek kabul etmek gerekiyor ki deprem Türkiye'nin en vurucu gerçeklerinden biri durumunda. 6 Şubat tarihinde gece saat 4'te gerçekleşen Kahramanmaraş depremi birçok şehrimizi tanınması imkansız hale getirip yerle bir etti. 7,7 şiddetli depremin yalnızca 9 saat ardından 7,6 şiddetinde sarsıcı bir deprem daha yaşandı. Çalışmalar sürerken Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan çok önemli açıklamalar yaparak güvenli ve tehlikeli olan şehirlerimizi belirledi.Ahmet Ercan'ın bildirisine göre Türkiye'deki en güvenli şehirler belirlendi. Bu hususta Ercan aşağıdaki şehirleri saydı; Konya, Karaman, Artvin, Rize, Ordu, Giresun, Samsun, Yozgat, Sinop, Kastamonu, Bartın, Kırklareli, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Niğde, Mardin, Şırnak, Siirt, Batman, Ardahan, Mersin ve Antalya deprem açısından Türkiye’nin güvenli şehirleridir.Ahmet Ercan açıklamalarına devam ederken Başkent Ankara’nın da deprem konusunda güvenli olduğunu açıklayıp devam etti; Başkent Ankara da çevredeki depremlerin etkisiyle sallanıyor olsa da ciddi hasarlar bağlamından güveli şehirlerden biridir. Buna ek olarak Zonguldak depremden alacağı hasarlar gözetildiğinde en güvenli şehirlerimizden bir tanesidir.Tehlikeli olan ve yüksek risk taşıyan şehirler arasında İzmir, Erzincan, Bingöl, Balıkesir, Bolu, Manisa, Karabük, Hatay, Tokat, Çanakkale, Osmaniye, Sakarya gibi şehirlerimiz bulunmakta.