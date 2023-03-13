Depremi saniyeler önceden haber veriyor! Satışlar patladı: Rekor kırıyor

Kahramanmaraş depreminin ardından, depremi önceden haber veren uygulamalar büyük ilgi görmüştü.
Ancak Van'da yaşanan depremde, deprem dalgaları henüz gelmeden önce küçük ön şokları hisseden ötücü kuşlar dikkat çekti. Başta muhabbet kuşları olmak üzere, papatya ve kanarya gibi kuşlar, depremden sonra vatandaşlar tarafından satın alındı.
Petshop sahibi Fatih Özdemir, birçok hayvanın deprem öncesinde kısa süreli de olsa bir hissiyat hissettiğini söyledi. Kuşların deprem öncesinde kanat çırpmaya başladığını ve sahiplerinin de bu huzursuzluğu hissettiğini belirten Özdemir, hayvanlarda böyle bir yeteneğin olduğunu ve bunu tecrübe ettiğini ifade etti.
Van depreminde, kuşların kanat çırpışını gördüğünü ancak depremi düşünmediği için işin içinden çıkamadığını belirten Özdemir, deprem sonrası muhabbet kuşlarına olan talebin arttığını ve üretimlerinin taleplere yetişemediğini söyledi. Bu yüzden fiyatların yükseldiğini ve hayvanları sattıkları fiyata aldıklarını ifade eden Özdemir, evde beslemenin kolay ve zahmetsiz olduğunu belirterek, deprem korkusundan daha çok bir talep olduğunu dile getirdi.