Depremi saniyeler öncesinden haber veren teknolojik alarmlar!







GOOGLE DEPREM UYARILARI

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DEPREM ALARMI TİTREŞİM







ANTRONİK AQD

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DEPREM AĞI

QUAKE ALARM

Yıllardır yer altı sarsıntı algoritmaları üzerinde çalışan uzmanlar, henüz depremleri 5-10 dakika önceden tahmin edebilen bir cihaz geliştirebilmiş değiller ama bu konuda çok yol kat ettikleri açık. Örneğin, bir deprem uyarı sistemi, bölgenizdeki 4,5 veya daha büyük bir depremi en az saniyeler önce bildirebilir. Bu size evinizde uygun bir koruyucu pozisyon almanıza yönelik yeterli zaman verecektir. İşte geliştirilen son teknolojiler:Google'ın "Deprem Uyarı Sistemi", sarsıntıları algılamak ve sizi uyarmak için akıllı telefonunuzun ivmeölçer özelliklerini kullanır. Bu sistemi kullanmak için akıllı telefonunuzun Android işletim sistemiyle çalışması gerekmektedir. Öncelikle, telefonunuzun "Ayarlar" bölümüne gidin ve arama çubuğuna "konum" yazın. Orada çıkan "Location Access" bölümüne tıklayın ve "Location Services" başlığı altında "Deprem Uyarıları" bölümü karşınıza çıkacaktır. Etkinleştirildiğinde, telefonunuz sizi olası bir çarpışmaya karşı birkaç saniye önce yüksek bir sesle uyaracaktır.Deprem sarsıntılarının şiddetini ölçen bir uygulama, şok kaynaklarından yayılan sismik dalgaların tespit edilmesini ve kayıt altına alınmasını sağlıyor. Bu uygulamayı telefonunuza indirip yükledikten sonra titreşim durumunda, mevcut ses seviyesinden bağımsız olarak telefon uyarı vermeye başlayacaktır.3,5 ve üzerinde olan sarsıntıları 5 saniye önceden haber veren cihaz, gelişmiş titreşim algılama sensörleri ve özel yazılım algoritmaları ile donatılmıştır. Bağlandığı anda sismik izlemeye başlayan cihaz, elektrikler kesildiğinde bile 24 saat tarama yapabiliyor. Cihaz ayrıca acil durumlar için özel LED aydınlatmaya sahiptir. (Fiyat 1.950TL)Bu deprem alarmı sadece deprem anında sizi uyarmakla kalmaz, diğer taraftan da tahliye işareti görevi de görür. 3 kolay adımda duvarınıza monte edilen cihaz, jeomanyetik anormallikler gerçekleştiğinde kırmızı bir ışık yayarak yüksek sesli bir SOS alarmı verir. Ayrıca acil durumlar için bir USB bağlantı noktasına sahiptir. Yurt dışı fiyatı 60$'dır.Geniş kapsama sahip mobil uygulama aynı zamanda telefonun ivmeölçer özelliği sayesinde sismik dalgalar gelmeden saniyeler önce sizi uyarabiliyor. Hissedilen depremlerin raporlarının da verildiği uygulamada acil durum "öncelikli sohbet mesajları", "ses sentezli deprem bildirimleri" ve "artırılmış gerçeklik ile deprem izleme" gibi ücretli bölümler de bulunuyor. Uygulamayı 10 milyondan fazla kişi indirdi.Cihaz, P dalgaları adı verilen sonik titreşimlere duyarlıdır ve yaklaşan depremlere karşı uyarır. Bölgenizdeki depremleri tespit etmenin yanı sıra, artçı sarsıntıları, binaların sallanmasını ve sallanmasını tespit edebilen cihazlar, en kötü senaryo olan bir binanın çökmesi halinde saatlerce çalan SOS çağrıları olarak da işlev görebilir. Her yere kolayca monte edilebilen bir cihazın fiyatı ise 900 TL.