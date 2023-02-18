Depremin 13. gününde umut oldular! O anlar kamerada: 3 kişi çıkarıldı, birinden kötü haber! Depremin 296. saatinde enkazdan 3 kişi sağ olarak çıkarıldı. Birinden kötü haber var.
Kırgız arama kurtarma ekiplerinin yardımıyla çıkartılan depremzedelerden bir aile enkaz altından çıkartıldı. Canlı çıkmaz denilen enkazdan mucizevi kurtuluşlar. İnanılmaz olaylar yaşanmaya devam ediyor. Depremin 296. saatinde gelen mucize yok artık dedirtti. Aileden çocuğun durumu ise kritikti. İşte çıkartılan depremzedelere ilişkin detaylar...
DEPREMİN 296. SAATİNDE MUCİZEVİ BİR KURTULUŞ! BİR AİLE ENKAZ ALTINDAN ÇIKARTILDIDepremin 296. saatinde mucizevi bir kurtuluş gerçekleşti. Kahramanmaraş depremi nedeniyle etkilenen şehirlerden biri olan Hatay'da depremin 296. saatinde mucizevi kurtuluşlara tanıklık ediliyor. Depremde hayatını kaybedenlerin 35 bini aştığı Kahramanmaraş depreminde umutlu bekleyiş halen sürüyor. 13. günde beklenmedik kurtuluşlar gerçekleşiyor. Uzak dron kamera ile çekilen enkazın görüntüleri pes dedirtti. Bu apartmandan canlı çıkması imkansız. İşte depremin 13. gününde o yerle bir olmuş apartmandan çıkartılarak akıl almaz olaya imza atan canlı bedenlere ilişkin diğer ayrıntılar...
İmkansızmış gibi gözüken apartman mucizelere tanık oldu. Yabancı uyruklu olduğu tespit edilen bir ailenin oturduğu Hatay'ın Antakya ilçesinde yer alan Kanatlı apartmanından bir aile çıkartıldı. Enkaz altından Samir Muhammed Accar, eşi Ragda ve 12 yaşındaki çocukları çıkartıldı. Çiftin hayatta olduğu ancak çocuğun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kayda geçildi. O enkazda çiftin bulunan iki çocuğunun da hayatını kaybettiği saptandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamasında:
“Hatay’dan 296’ncı saat haberi. Enkaz altından 296’ncı saatte, yeni kurtarılan 40 yaşlarındaki depremzede kadın hastamızın bilinci açık. Sahra hastanemizde ilk tıbbi müdahalesi yapılıyor” ifadesine yer verdi.