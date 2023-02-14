GÜNDEM
14 Şubat 2023 - 16:26

Depremin 9. gününde olmaz denilen oldu! İki kişi enkazdan çıkar çıkmaz bunları söyledi!

Kahramanmaraş ve çevresinde meydana gelen deprem, 10 şehri etkisi altına almış ve çok sayıda bina yıkılmıştı. 198. saatte meydana gelen bu deprem, 31.000'den fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olmuş, 158 bin insan ise bölgeden tahliye edilmiştir. Arama ve kurtarma çalışmaları hala devam etmektedir. Bu korkunç olay Türkiye'yi üzmüştür. Can kayıplarının önüne geçmek için kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları her türlü çabayı gösteriyor ve bu konuda yardımlaşma çalışmaları sürüyor. Umarız ki bu korkunç olayın zararlarının en aza indirilmesi sağlanır.

GÜNDEM
14 Şubat 2023 - 16:26
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Depremin 9. gününde olmaz denilen oldu! İki kişi enkazdan çıkar çıkmaz bunları söyledi!
TAKİP ETTAKİP ET


Kahramanmaraş ve çevresinde meydana gelen deprem, 10 şehri etkisi altına almış ve çok sayıda bina yıkılmıştı. 198. saatte meydana gelen bu deprem, 31.000'den fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olmuş, 158 bin insan ise bölgeden tahliye edilmiştir. Arama ve kurtarma çalışmaları hala devam etmektedir. Bu korkunç olay Türkiye'yi üzmüştür. Can kayıplarının önüne geçmek için kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları her türlü çabayı gösteriyor ve bu konuda yardımlaşma çalışmaları sürüyor. Umarız ki bu korkunç olayın zararlarının en aza indirilmesi sağlanır.

198 SAAT SONRA GELEN MUCİZE! MARAŞ’TA İKİ KİŞİ ENKAZDAN SAĞ KURTARILDI!

konutKahramanmaraş’ta yaşanan depremin 198 saatinde cesaret verici bir haber daha geliyor. 17 yaşındaki Muhammed Enes Abdulbaki isimli çocuk, enkazın yakınında canlı olarak çıkarılmış. Bu haber, depremzedeler arasında umut ışığı yayıyor. Aynı zamanda deprem nedeniyle hayatını kaybeden çok sayıda insanımızın acısını bir nebze olsun hafifletiyor. Güçlü bir şekilde çalışmalar devam ediyor ve bölgeden başka canlıların çıkarılmasına çalışılıyor.



EDİTÖR
ilkay türe
ilkay türe
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ