Kahramanmaraş ve çevresinde meydana gelen deprem, 10 şehri etkisi altına almış ve çok sayıda bina yıkılmıştı. 198. saatte meydana gelen bu deprem, 31.000'den fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olmuş, 158 bin insan ise bölgeden tahliye edilmiştir. Arama ve kurtarma çalışmaları hala devam etmektedir. Bu korkunç olay Türkiye'yi üzmüştür. Can kayıplarının önüne geçmek için kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları her türlü çabayı gösteriyor ve bu konuda yardımlaşma çalışmaları sürüyor. Umarız ki bu korkunç olayın zararlarının en aza indirilmesi sağlanır.
GÜNDEM
14 Şubat 2023 - 16:26
Depremin 9. gününde olmaz denilen oldu! İki kişi enkazdan çıkar çıkmaz bunları söyledi!
Kahramanmaraş ve çevresinde meydana gelen deprem, 10 şehri etkisi altına almış ve çok sayıda bina yıkılmıştı. 198. saatte meydana gelen bu deprem, 31.000'den fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olmuş, 158 bin insan ise bölgeden tahliye edilmiştir. Arama ve kurtarma çalışmaları hala devam etmektedir. Bu korkunç olay Türkiye'yi üzmüştür. Can kayıplarının önüne geçmek için kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları her türlü çabayı gösteriyor ve bu konuda yardımlaşma çalışmaları sürüyor. Umarız ki bu korkunç olayın zararlarının en aza indirilmesi sağlanır.
GÜNDEM
14 Şubat 2023 - 16:26