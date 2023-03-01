Kahramanmaraş merkezde meydana gelen ve 10 ilin etkilendiği depremde enkaz altında yaşamını yitirenlerin sayısının arttığı paylaşıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (Afad), Kahramanmaraş'ta meydana gelen merkezi depremde 10 ilin yerle bir olduğunu ve enkaz altında hayatını kaybedenlerin sayısının arttığını bildirdi.
GÜNDEM
01 Mart 2023 - 16:56
Depremin acı bilançosu ortaya çıktı! Kurtulanlar da hayatını kaybediyor: İşte can kaybı sayısı
6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremde acı bilanço giderek artıyor. Afad yaptığı açıklamalarda depremde vefat eden vatandaşların sayısının arttığını açıkladı. Deprem'de enkaz altında kurtulanlarda hayatlarını kaybettiği bildirilirken, tahliye sayısında da artış olduğu açıklandı. İşte ayrıntılar.
GÜNDEM
01 Mart 2023 - 16:56