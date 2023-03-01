Depremin acı bilançosu ortaya çıktı! Kurtulanlar da hayatını kaybediyor: İşte can kaybı sayısı













CAN KAYBI ARTTI

45 BİN 89 KİŞİ DEPREMDE VEFAT ETTİ

TAHLİYE EDİLENLERİN SAYISI

Kahramanmaraş merkezde meydana gelen ve 10 ilin etkilendiği depremde enkaz altında yaşamını yitirenlerin sayısının arttığı paylaşıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (Afad), Kahramanmaraş'ta meydana gelen merkezi depremde 10 ilin yerle bir olduğunu ve enkaz altında hayatını kaybedenlerin sayısının arttığını bildirdi.6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş ve 10 ilde meydana gelen depremde enkaz altında vefat eden vatandaşların sayısı 45 bin 89'a ulaşıldığını AFAD bildirdi.AFAD'dan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'da 11 bin 20 artçı sarsıntı ve 45 bin 89 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.Açıklamanın devamında, deprem bölgesinde kendi imkanları ile gidenlerin gittikleri illerde ki valilik veya kaymakamlığa başvurarak kayıt yaptıranların sayısı 1 milyon 971 bin 589'a yükseldiği açıklandı.