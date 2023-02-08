Depremin ayak seslerini önceden duymuştu! Naci Görür'den İstanbul için korkutan açıklama







PROF. DR. NACİ GÖRÜR’DEN İSTANBUL İÇİN KORKUTAN UYARI: '400 BİNDEN FAZLA İNSANIN CAN GÜVENLİĞİ YOK' Prof. Dr. Naci Görür, ülke çapında gündem yarattığı açıklamaları ve yorumları ile yeni bir uyarıda bulundu. Elazığ depreminden sonra Kahramanmaraş'ı işaret eden Görür, İstanbul'u da uyardı. FOX TV'nin Ana haber Bülteninde Marmara Bölgesi'nin tehdit altına girdiğini belirten Görür, İstanbul'daki binaların yüzde 75'inin gelecek depreme dayanamayacağını ve 400 binden fazla insanın can güvenliğinin olmadığını sözlerine ekledi.





DEPREM HABERİNİ ALDIĞIMDA AĞLAMAYA BAŞLADIM!

İSTANBUL'A DİKKAT!

DEPREM NEDEN OLUR?

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul için korkutan bir uyarıda bulunarak Marmara Bölgesi'nin tehdit altına girdiğini belirterek İstanbul'un depreme hazırlıksız olduğunu ve hükümet ile İBB'nin bir arada çalışması gerektiğini söyledi.Görür, Kahramanmaraş depremi ile ilgili duygularını da dile getirdi ve "Sabaha yakın 4 civarında telefonum çaldı. Ben anladım ya çocuklardan kötü haber ya deprem. Deprem olduğu söylenilince ben televizyonu açtım ve emin olun istem dışı ağlamaya başladım. Yani bayağı da sürdü, hanımdan da gizlemek zorunda kaldım. Çocuklara herhangi bir şey oldu zanneder endişelenir diye." ifadesini kullandı. Depremin geleceğini öngördüklerini belirten Görür, "Bizim uyarımızdan 3 ay sonra, deprem geldi. Biz bunu falcılık olarak yapmıyoruz. Biz bu ülkenin bilim insanı olarak nasıl dürüstçe bunu söylemem." sözleri ile vurguladı. Görür, İstanbul için korkutan uyarıda bulunurken hükümet ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir arada çalışması gerektiğini vurguladı.Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'daki binaların gelecek depreme dayanmayacak şekilde tehdit altında olduğunu ve 400 binden fazla insanın can güvenliğinin olmadığını söyledi. Görür, İstanbul'un depreme hazır olmadığını ve hükümet ile İBB'nin bir arada çalışması gerektiğini belirtti. Görür, "İstanbul depreme hazırlıklı değil. Bir an önce bu hazırlığı yapmak lazım. Çekişerek olmaz" dedi.Dr. Naci Görür (d. 1947, Elazığ, Türkiye), jeolog, sedimantoloji ve deniz jeolojisi uzmanıdır. Bilim Akademisi üyesidir ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesidir. Havza analizi ve depremsellik alanlarında araştırmaları bulunmaktadır. Marmara Denizi ve depremler konusunda çalışan ve kamuoyunu bilgilendiren bilim insanlarından biridir. İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nde 1967 yılında lisans, 1971 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Ardından 1973 yılına kadar İTÜ'de öğretim üyesi olarak çalıştı. 1977 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan aldığı bursla Londra Imperial College'da doktora yaptı. 1978'de Türkiye'ye döndükten sonra 1983'te İTÜ'de doçent, 1989'da profesör oldu. 1983'te TÜBİTAK Üstün Başarılı Bilim İnsanlarını Teşvik Ödülü'nü kazandı. Ayrıca 2004 yılında İstanbul NATO Zirvesi'nde NATO Barış ve Güvenlik Bilim Ödülü'nü aldı. 1997'de Türkiye Bilimler Akademisi'ne seçildi ve üyelerin hükümet tarafından atanmasına izin veren mevzuat değişikliğinin ardından 2011'de Akademi'den istifa etti. Halen Bilim Akademisi üyesidir. 17 Ekim 2022 tarihi itibariyle Elsevier ve Stamford Üniversitesi tarafından Bilim Akademisi adresi altında dünyanın en etkili bilim insanlarından biri olarak listelenmiştir.Deprem, yer kabuğundaki kayaların sürtünmesi sonucu oluşan enerji birikmesi ve sarsıntıların oluşmasıyla meydana gelir. Yer kabuğu, kabuğun altındaki magma hareketleri veya deniz tabanındaki volkanik aktivite sonucu oluşan gerilmeler ve sıkışmalar sonucu kayalar arasında sürtünme meydana gelir. Bu sürtünme noktası, bir sınır noktasına geldiğinde bir deprem meydana gelir. Depremler, yer kabuğundaki sınır noktalarının çatlaması sonucu yer üstünde sarsıntılar veya zemin hareketleri olarak tanımlanır. Depremler aynı zamanda volkanik aktivite, tüf adı verilen volkanik gazların çıkışı, deniz tabanı deformasyonu veya yapay aktiviteler gibi nedenlerden de kaynaklanabilir.