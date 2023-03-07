









DEPREMİN BİLANÇOSU NE? KAÇ VATANDAŞIMIZI KAYBETTİK?







"Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli olarak 6 Şubat saat 04.17'de yaşadığımız 7.7 büyüklüğündeki ilk deprem anından itibaren devlet ve millet olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bakanlıklarımızın, kurumlarımızın, kuruluşlarımızın tamamının sahip oldukları tüm arama-kurtarma, yardım, destek kapasitelerini deprem bölgesine yönlendirdik. Yaklaşık 9 saat sonra meydana gelen Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki 2'nci deprem, felaketin sonuçlarını daha da ağırlaştırdı. Üst üste gelen bu 2 deprem yakın tarihteki diğer afetlerden farklı olarak 11 ilimizdeki 62 ilçe ve 10 bin 190 köyümüzde birden yıkıma yol açtı. Depremin ülkemizde ve özellikle de bölgede ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü günlerde yaşanması işleri daha da güçleştirdi. Yıkımın ulaşımdan iletişime ve enerjiye kadar temel altyapı da yol açtığı hasarlarda ayrıca bir sıkıntı olarak karşımıza çıktı. Şehirlerimizin afetlere acil müdahalede bulunacak kamu ve sivil toplum insan kaynağının önemli bir kısmının da deprem yıkıntıları altında kalması ise hem trajik hem pratik sonuçlarıyla zorlukları artırdı. Buna rağmen depremden özellikle de şehirlerdeki kamu personeliyle acil müdahale ekipleri süratle toparlanarak kendi acılarını bir kenara bırakarak milletimizin yardımına koştular" dedi.

Depremin bilançosu 1 ay sonra güncellendi! Cumhurbaşkanı Kabine sonrası acı gerçeği açıkladı. Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ilde büyük yıkım ile can kaybına neden olan depremin bilançosu ne? Ölü sayısı kaç oldu? Yaralı, sakat kalacak kişiler var mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında depreme ilişkin bilgiler verdi. İşte detaylar...Hiç şüphesiz şubat ayı herkes için çok zor geçmiştir. 28 gün çeken şubat ayı bir çok kişiye bir ömür gibi geldi. Nedeni ise Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ilin büyük ölçüde etkilendiği 7,7 ve 7,6'lık depremler. Uzmanlar asrın felaketi nitelendirmesi yapıyor. Sebebi ise ölü sayısının çok fazla olması ve Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman gibi illerde taş üstüne taş kalmaması olarak gösteriliyor. Hatay'ın tamamen yıkılmış olması ve şehirlerin eski görüntüsünden eser kalmamış olması gibi çok can acıtıcı tablolarla geride sadece rakamlar kaldı. Peki ölü sayısı kaç oldu? İşte Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında açıklanan verilere göre ölü sayısı. Tüm ayrıntılar haberimizde...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında belirtilen rakama göre ölü sayısı: 46 bin 104 kişi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın depreme ilişkin açıklamaları ise şöyle: