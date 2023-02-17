Depremin maddi yaraları tek tek sarılıyor! O kişilere maaş bağlanıyor: Bakanlıklar sefeber oldu! İşte yararlanabilecek kişiler ve şartlar







KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ







Depremzedelere karşı yapılan destekler verilmeye devam ederken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin detayların kamuoyu ile paylaştı. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle beraber uygulamalara gidilirken Bilgin, yeni kararları açıkladı. Deprem bölgelerin de olağanüstü hal ya da mücbir sebepten ötürü kısa çalışma ödeneklerinin 3 ay süreyle beraber nakite çevrilerek vatandaşlara verileceği bildirildi.Koronavirüs salgınıyla beraber pandemi döneminde devlet çalışma kısa ödeneği ve nakdi desteğini devreye alırken bu durumda çalışma hayatının normalleşmesine destek veriyor. Kısa çalışma ödeneği, işyerindeki çalışma sürelerinin geçici olarak azaltılmasıyla durdurulmasıyla beraber üç ayı aşamamak şartıyla beraber sigortalılara çalışamadıkları için gelir desteği verildi.