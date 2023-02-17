GÜNDEM
17 Şubat 2023 - 08:00

Depremin maddi yaraları tek tek sarılıyor! O kişilere maaş bağlanıyor: Bakanlıklar sefeber oldu! İşte yararlanabilecek kişiler ve şartlar

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem beraber binlerce vatandaş canından olurken depremzedeler için yardım elleri uzatılmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakanlıklarla beraber nakit destek verileceği bilgisi duyuruldu. Deprem felaketinden etkilenen 10 ilde kısa çalışma ödeneği nakit desteğe çevrildi. İşte depremzedelere karşı herkes tek yürek oldu.

GÜNDEM
17 Şubat 2023 - 08:00
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Depremin maddi yaraları tek tek sarılıyor! O kişilere maaş bağlanıyor: Bakanlıklar sefeber oldu! İşte yararlanabilecek kişiler ve şartlar
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Depremzedelere karşı yapılan destekler verilmeye devam ederken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin detayların kamuoyu ile paylaştı. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle beraber uygulamalara gidilirken Bilgin, yeni kararları açıkladı. Deprem bölgelerin de olağanüstü hal ya da mücbir sebepten ötürü kısa çalışma ödeneklerinin 3 ay süreyle beraber nakite çevrilerek vatandaşlara verileceği bildirildi.

Vedat bilgin depremzedelere yardım

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ



Koronavirüs salgınıyla beraber pandemi döneminde devlet çalışma kısa ödeneği ve nakdi desteğini devreye alırken bu durumda çalışma hayatının normalleşmesine destek veriyor. Kısa çalışma ödeneği, işyerindeki çalışma sürelerinin geçici olarak azaltılmasıyla durdurulmasıyla beraber üç ayı aşamamak şartıyla beraber sigortalılara çalışamadıkları için gelir desteği verildi.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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