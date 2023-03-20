Depremin, Türkiye ekonomisine yol açtığı yıkımın maliyeti 104 milyar dolar







İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o açıklaması..







“MALİYETİ 104 MİLYAR DOLAR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenen bölgelere müdahale amacıyla Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği Konseyi Genel Sekreteri İsveç'in ev sahipliğinde düzenlenen uluslararası bağış konferansına cumhurbaşkanlığından canlı yayınla katılarak destek verdi. Erdoğan, "Depremzedelerin barınma ve gıdanın yanı sıra diğer ihtiyaçlarının karşılanması için elden gelen tüm gayreti gösterdiklerini belirterek "Hasar tespit çalışmaları da tamamlanmak üzere. Ön hesaplamalarımıza göre deprem kaynaklı yıkım maliyeti yaklaşık 104 milyar doları bulması bekleniyor” dedi."Konferans için teşekkür ederiz. 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem 11 ilde ağır tahribat ve can kaybına neden oldu. 50.000 96 vatandaşımızın hayatını kaybettiği 6 bin 807 yabancı kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bazıları bağımsız deprem büyüklüğüne çıkan artçı sarsıntılar devam etti. Olumsuz hava koşullarına rağmen depremzedelerin enkaz temizleme çalışmalarından ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden geleni yapıyoruz.Depremzedelerin barınma, gıda ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden geleni yapıyoruz. Hasar tespitimiz tamamlanmak üzere. Ön hesaplamalarımıza göre depremin yol açacağı tahribat maliyetinin yaklaşık olarak 104 milyar dolar olacağı anlaşılmaktadır. Hiçbir ülke tek başına savaşamaz. Depremin ardından Türkiye 90 ülkeden 11 bin 320 kişinin desteğini aldı. 36 sahra hastanesi değerli dostlar sayesinde oluştu.