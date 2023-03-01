Depremin vurduğu 4 il için flaş karar çıktı! Artık o bölgeden sayılacaklar

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandı. Şark hizmeti 2024 senesinde 4 bölgeye ayrılacaktı fakat bu uygulama yapılmadan kaldırıldı.
ŞARK GÖREV BÖLGESİNDE DEPREM SONRASI DEĞİŞİKLİK
Ülkemizde 6 Şubat günü yaşanan deprem felaketi sonrası hükümet tarafından yeni kararlar alındı. Bir karar da emniyet çalışanları için açıklandı. Bu karara göre Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya şark bölgesine dahil edildi. Şark hizmet yerleri 2 bölge olarak uygulanmaya devam ediliyor. Bununla beraber Hatay, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş 2. bölge olan doğu hizmetine dahil edildi. Açıklanan bu illerde çalışan personeller açıklama tarihiden itibaren çalıştıkları süre şark hizmeti olarak kabul edilecek.