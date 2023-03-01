Depremin vurduğu 4 il için flaş karar çıktı! Artık o bölgeden sayılacaklar







ŞARK GÖREV BÖLGESİNDE DEPREM SONRASI DEĞİŞİKLİK







İKİNCİ ŞARK HİZMETİ

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandı. Şark hizmeti 2024 senesinde 4 bölgeye ayrılacaktı fakat bu uygulama yapılmadan kaldırıldı.Ülkemizde 6 Şubat günü yaşanan deprem felaketi sonrası hükümet tarafından yeni kararlar alındı. Bir karar da emniyet çalışanları için açıklandı. Bu karara göre Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya şark bölgesine dahil edildi. Şark hizmet yerleri 2 bölge olarak uygulanmaya devam ediliyor. Bununla beraber Hatay, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş 2. bölge olan doğu hizmetine dahil edildi. Açıklanan bu illerde çalışan personeller açıklama tarihiden itibaren çalıştıkları süre şark hizmeti olarak kabul edilecek.Şark hizmet bölgelerinde görevini bitiren personel isterse yerinde kalma talebini yapabilir. Hizmet süresi 6 sene olan birimlerde 10 sene, 5 sene olan birimlerde 8 sene, 4 sene olan birimlerde 6 sene, 3 sene olan birimlerde 4 sene ve 2 sene olan birimlerde 3 sene görev yapmaları halinde ikinci şark görevini tamamlayabilme hakkı verildi. Fakat ayrıntı olarak emniyet müdürü ve emniyet amiri olan personel bu haktan yararlanamayacak. Aynı zamanda yaş haddinden emekliliğine 3 sene kalan personele sağlanan haklar 5 seneye çıkarıldı. Yani emekli olmasına 5 sene kalan personel şartlar sağlanırsa ve eğer isterse görev yerinde bırakabilecek veya istediği bir yere tayin olma hakkına sahip. Bu açıklanan durumlara ek olarak, personel en az 2 çocuğu üniversitede eğitim alması halinde ipka talebi karşılanacak.