Depremzede 10 bin 900 er, erbaş ve personele sıla izni!













"YÜZYILIN FELAKETİ"

11 BİN MEHMETÇİĞE 'SILA İZNİ'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterlerin deprem bölgesine yardım sevkıyatı yaptığı TSK Helikopter Koordinasyon Merkezi'nde Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile koordineli olarak inceleme yaptı. Brifingler alan ve çalışma talimatı veren Bakan Akar, depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara ve tüm millete acil şifalar diledi. Birlik ve beraberlik içinde millet olmanın önemini vurgulayan Bakan Hulusi Akar, “Bugün birlik ve beraberlik günüdür. Hepimiz bu yarayı iyileştirmek için elimizden geleni yapacağız. Geleceğe umutla gireceğiz, karamsar olmayacağız. Millet olarak birlik ve beraberliğimizi kararlılıkla savunacağız, mücadelemize devam edeceğiz, yaralarımızı saracağız, sorunlarımızı çok kısa sürede çözeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.Devletin ve milletin tüm imkan, kurum ve kuruluşlarının emrinde olduğunu söyleyen Bakan Akar, “Yüzyılın felaketinin yaralarının sarılması için herkes canla başla çalışmalarına devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri gerekli tüm tedbirleri almaya devam ediyor." diye konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgesinde ikameti olan veya deprem bölgesindeki illerin nüfusuna kayıtlı askere alınacakların mart ve nisan ayı çağrılarının iptal edildiğini açıkladığını hatırlatan Bakan Akar, "2 Mart ile 6 Nisan 2023 celpleri sırasında on ilde ikamet zorunluluğu bulunan veya bu illerin nüfusuna kayıtlı olup istihdam edilmesi beklenen kişilerin sevklerini 4 Mayıs 2023 toplantısına erteledik. Ayrıca deprem bölgesinde 10 bin 900 asker, astsubay ve personel ikamet ediyordu veya aileleri orada yaşıyordu, oralara gitmelerine izin verildi” dedi. Bakan Akar, sosyal medyadaki "sevklerin erteleneceği" iddialarının doğru olmadığını belirterek, "Erken tahliyeden söz edilmiyor. Terörle mücadele, güvenlik operasyonları. Sınır güvenliği, göklerde, denizlerde ve yurt dışında görevlerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı. Bakan Hulusi Akar, ilk andan itibaren ülkesinin yanında olan, kahramanlık ve özveriyle görev yapan Mehmetçiği tebrik ederek konuşmasını tamamladı.