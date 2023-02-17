Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterlerin deprem bölgesine yardım sevkıyatı yaptığı TSK Helikopter Koordinasyon Merkezi'nde Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile koordineli olarak inceleme yaptı. Brifingler alan ve çalışma talimatı veren Bakan Akar, depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara ve tüm millete acil şifalar diledi. Birlik ve beraberlik içinde millet olmanın önemini vurgulayan Bakan Hulusi Akar, “Bugün birlik ve beraberlik günüdür. Hepimiz bu yarayı iyileştirmek için elimizden geleni yapacağız. Geleceğe umutla gireceğiz, karamsar olmayacağız. Millet olarak birlik ve beraberliğimizi kararlılıkla savunacağız, mücadelemize devam edeceğiz, yaralarımızı saracağız, sorunlarımızı çok kısa sürede çözeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.
GÜNDEM
17 Şubat 2023 - 13:40
Depremzede 10 bin 900 er, erbaş ve personele sıla izni!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, depremin etkilediği bölgelerde yaşayan veya aileleri bulunan 10 bin 900 er, erbaş ve personel için 'sıla izni' verdiklerini açıkladı. Bakan Akar, son günlerde konuşulan erken terhis iddiaları hakkında da konuştu.
GÜNDEM
17 Şubat 2023 - 13:40