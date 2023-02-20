GÜNDEM
20 Şubat 2023 - 19:59

Depremzede çocuğu evlat edinmek isteyen Suavi'ye yaş engeli!

Şarkıcı Suavi ile eşi Gönül Saygan'ın depremden etkilenen çocuklara koruyucu aile olmak ve onlara bakmak için yaptığı başvuru reddedildi.

GÜNDEM
20 Şubat 2023 - 19:59
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Depremzede çocuğu evlat edinmek isteyen Suavi'ye yaş engeli!


Kahramanmaraş, binlerce binayı yıkan ve 40.000'den fazla insanı öldüren iki büyük deprem yaşadı. Depremin ardından sanatçı Suavi ve eşi Gönül Saygan, afet bölgesine giderek afetten etkilenen çocuklar için koruyucu aile olabilmek için başvurdu. Çiftin koruyucu aile başvuruları soruşturmanın ardından reddedildi.

Depremzede çocuğu evlat edinmek isteyen Suavi'ye yaş engeli

“SUAVİ'NİN 70 YAŞINDA OLMASI KABUL EDİLMEDİ"



Gönül Saygan, twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Suavi 70 yaşında olduğu için koruyucu aile tarafından reddedildi. 70 yaşında olduğu söylenen adam halen afet bölgesinde 20 saat çalışıyor. Bunları tedavi ediyor. çocuklar çiçekleri sever. engelimizi kaldırın Ben de bunu yapmaya çalışıyorum" dedi.

Depremzede çocuğu evlat edinmek isteyen Suavi'ye yaş engeli

Suavi ve Gönül Saygan'ın Suada Saygan adını verdikleri bir kızları var.

Depremzede çocuğu evlat edinmek isteyen Suavi'ye yaş engeli

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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