Depremzede çocuğu evlat edinmek isteyen Suavi'ye yaş engeli!







“SUAVİ'NİN 70 YAŞINDA OLMASI KABUL EDİLMEDİ"







Kahramanmaraş, binlerce binayı yıkan ve 40.000'den fazla insanı öldüren iki büyük deprem yaşadı. Depremin ardından sanatçı Suavi ve eşi Gönül Saygan, afet bölgesine giderek afetten etkilenen çocuklar için koruyucu aile olabilmek için başvurdu. Çiftin koruyucu aile başvuruları soruşturmanın ardından reddedildi.Gönül Saygan, twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Suavi 70 yaşında olduğu için koruyucu aile tarafından reddedildi. 70 yaşında olduğu söylenen adam halen afet bölgesinde 20 saat çalışıyor. Bunları tedavi ediyor. çocuklar çiçekleri sever. engelimizi kaldırın Ben de bunu yapmaya çalışıyorum" dedi.Suavi ve Gönül Saygan'ın Suada Saygan adını verdikleri bir kızları var.