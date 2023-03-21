Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı depremin etkilediği şehirlerdeki okulların 27 Mart'ta yeniden açılacağı belirtildi. Bu açıklamanın hemen arkasından ise 19 Mart gecesi Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçe okullarının açılmaya devam etmesi nedeniyle öğretmenlere "20 Mart'ta çalışmalara başlanması rica edilir" şeklinde bir mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Öğretmenler, ``Bizim diri mi, ölü mü, özürlü mü olduğumuzu bilmeyen Milli Eğitim Bakanlığı bizden acil iş istiyor'' cevabını verdiler. Hatay'a bağlı Samandağ ilçesinde Milli Eğitim Daire Başkanı Erdem Yaşar imzasını taşıyan mesajda öğretmenlere cezai işlem uygulanacağı veya yasal işlem yapılacağı da söylendi.
EĞİTİM
21 Mart 2023 - 13:10
Depremzede öğretmenlerin cep telefonlarına 'Acil' göreve gelin çağrısı!
6 Şubat'ta Maraş merkezde meydana gelen depremin ardından planlama eksikliği, depremden 42 gün sonrasında bile eğitimi etkilemeye devam etti. Bu kapsamda Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 19 Mart akşamı öğretmenlerin cep telefonlarına acil görev çağrısı içeriği taşıyan bir mesaj gönderdiği ortaya çıktı.
EĞİTİM
21 Mart 2023 - 13:10