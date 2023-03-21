Depremzede öğretmenlerin cep telefonlarına 'Acil' göreve gelin çağrısı!













ÖĞRETMENLERİN HAKLARI YOK

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı depremin etkilediği şehirlerdeki okulların 27 Mart'ta yeniden açılacağı belirtildi. Bu açıklamanın hemen arkasından ise 19 Mart gecesi Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçe okullarının açılmaya devam etmesi nedeniyle öğretmenlere "20 Mart'ta çalışmalara başlanması rica edilir" şeklinde bir mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Öğretmenler, ``Bizim diri mi, ölü mü, özürlü mü olduğumuzu bilmeyen Milli Eğitim Bakanlığı bizden acil iş istiyor'' cevabını verdiler. Hatay'a bağlı Samandağ ilçesinde Milli Eğitim Daire Başkanı Erdem Yaşar imzasını taşıyan mesajda öğretmenlere cezai işlem uygulanacağı veya yasal işlem yapılacağı da söylendi.Öğretmenlere gönderilen görev mesajına tepki gösteren SOL Partisi Başkanlık Divanı Üyesi Feray Aytekin Aydoğan, “Öğretmenleri okula davet etmek ahlaka, vicdana aykırıdır ve ayrıca yasa dışıdır. Bu acil ve öngörülemeyen kararlar, hem öğretmenler hem de öğrencilerin sorunlarını ve endişeleri artırıyor. Hatay'lı öğretmenlerin ne durumda olduğunu bilemeden Milli Eğitim Bakanlığı, il, ilçe milli eğitim müdürlüğü acil bir göreve çağırıyor. Biz de sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz." diye konuştu. Aydoğan, ayrıca şu çağrıları da yapıyor: - Samandağ Kaymakamlığı ile birlikte İlçe Eğitim Müdürlüğü bu çağrıyı bir an önce geri çekmelidir. - Bölgede çalışan tüm eğitimciler isterlerse koşulsuz tayin isteyebilme hakkına sahip olmalıdır. - Bölgenin ihtiyacına göre ivedilikle öğretmen atamaları yapılmalıdır. - Bölgede görev yapacak öğretmenlere nakdi yardım, çift maaş ve harç artışı gibi olanaklar sağlanmalıdır. - Prefabrik dersliklerin yapımı acilen planlanmalıdır.