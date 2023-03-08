GÜNDEM
08 Mart 2023 - 17:00

Depremzede seçmenin, 14 Mayıs'taki seçimde nasıl oy kullanacağı belli oldu!

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan bir genelgede, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde Kahramanmaraş depremi mağdurlarının e-devlet veya nüfus bilgileri üzerinden adres değiştirebileceğini duyurdu. Bu kapsamda afetzedeler "karavan, çadır, prefabrik ev, yurt, huzurevi vb." gibi yerleri adres beyanı olarak gösterebilecekler.

GÜNDEM
08 Mart 2023 - 17:00
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Depremzede seçmenin, 14 Mayıs'taki seçimde nasıl oy kullanacağı belli oldu!
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Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü'nün aldığı bir kararla deprem felaketinden etkilenen vatandaşların 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlerde nerede ve nasıl oy kullanabilecekleri konusu açığa kavuştu. Yapılan açıkalamada oy kullanacak olan vatandaşların hem nüfus müdürlüklerine giderek ya da e-devlet ve nüfus sayımı yoluyla adres değiştirebilecekleri belirtirdi.

ADRES DEĞİŞİKLİKLERİ E-DEVLET SİSTEMİNDEN YAPILABİLİYOR!

Depremzedelerin, 14 Mayıs'taki seçimde nasıl oy kullanacağı belli oldu

Genel Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, mağdurların mağduriyetlerinin azaltılmasına ve aynı zamanda kamu hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılması amacıyla 6 Şubat tarihinden önce yerleşim yerleri depremden etkilenen illerde yaşayan vatandaşların adres değişikliklerini diğer illere çevrimiçi yönetim ve nüfus sayımı ile sivil durum bürolarına yönlendirmelerine izin verildi.



Diğer yandan; Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesinin 7. maddesinin 4. fıkrasına göre yerleşim yerlerinin doğal afetler nedeniyle kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle karavan, çadır, prefabrik ev, yurt, huzurevi vb. gibi yerler de adres beyanı sayım formları kullanılarak yapılabilir.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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