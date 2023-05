Depremzede üniversite öğrencilerine devlet okullarında ek kontenjan ayrılacak!

"DEPREMZEDE ÖĞRENCİYE EK KONTENJAN AYRILACAK"











Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da düzenlenen mitingde bir konuşma yaptı. Erdoğan yaptığı konuşmada depremden etkilenen öğrencilere üniversiteye geçiş konusunda bilgi verdi. Erdoğan, "Lise öğrencilerine deprem bölgesinde bir müjde vermek istiyorum" dedi. Devlet üniversitelerinde bu öğrencilere genel yerleştirme dışında deprem bölgesinde yüzde 25'lik ayrı bir kontenjan ayıracaklarını eden Erdoğan, Bu öğrencilerin her biri için tüm vakıf üniversitelerinin programlarında birer yer açılacaktır. Gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili yaptığı açıklaması şöyle:"837.000 çadırın yanı sıra 100.000 konteynerin kurulumu tamamlandı. Ayrıca köyde 142.000 konut ve konut inşaatına başlamışken, 59.000 konutun temelini attık, deprem bölgesinde 650.000 yeni konut yapıp 359.000 konutu 1 yıl içerisinde teslim edeceğiz. Lise öğrencilerine deprem bölgesinde müjde vermek istiyorum. Bu öğrencilere deprem illerimizde genel kontenjan dışında yüzde 25'lik ayrı bir kontenjan ayırma kararı aldık. Ulusal sıralamaya ek olarak, bu öğrenciler sınıf tercihlerine ve tercih sıralarına göre tahsis edilen ek metriklerde kendilerini sıralayabileceklerdir. Ayrıca tüm vakıf üniversitelerinde her programda bu öğrencilerin her birine birer yer ayrılacak. Bu kararla toplam 21 bin 560 öğrenci yaralanacak ve 2023-2024 eğitim-öğretim yılında bu karardan yararlanabilecekler."