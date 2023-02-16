YAŞAM
16 Şubat 2023 - 08:00

Depremzedeler için e-Devlet'te yeni hizmet! Yakınınız nerede hemen öğrenin: O özellik de dahil edildi!

Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük deprem sonrasında depremzedeler yakınlarının telaşına düşerken e-nabız uygulaması üzerinden yeni sistem için harekete geçildi. Depremzedeler için yakınlarını bulmaları için geliştirilen sistemde fotoğraflı arama özelliği eklendi. İşte, e-nabız yakınını bulma işlemi nasıl yapılır?

YAŞAM
16 Şubat 2023 - 08:00
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Depremzedeler için e-Devlet'te yeni hizmet! Yakınınız nerede hemen öğrenin: O özellik de dahil edildi!


E devlet üzerinden giriş yapılan e nabız uygulaması kayıp depremzedeler için harekete geçti. Özellikle Kahramanmaraş depreminde yakınlarını kaybedenlere umut ışığı yandı. E nabız uygulamasını telefona yükleyip fotoğraf üzerinden yakınınızın nerede olduğunu öğrenebilirsiniz. Birinci ve 2. derece yakınlarına ait fotoğrafları sisteme yükleyerek bu işlemler kolay hale getirildi.

e nabız yakınını bulma



E nabız uygulaması indirilerek ana sayfa üzerinden Doğal Afet Bilgilendirme alanından ailelere deprem nedeniyle ulaşamadıklarını yakınlarını bulabilecek. Vatandaşlar görsel üzerinde yer alan alanlara kayıplarının bilgilerini ve fotoğraflarını ekleyerek sistemdeki veri bankasına kayıt ve ihbarda bulunabilecek. Sistem, kayıp ya da bulunduktan sonra kimlik soruşturmasıyla beraber çocukların ailelerine kısa sürede buluşturacak.

E nabız

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ