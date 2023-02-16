Depremzedeler için e-Devlet'te yeni hizmet! Yakınınız nerede hemen öğrenin: O özellik de dahil edildi!













E devlet üzerinden giriş yapılan e nabız uygulaması kayıp depremzedeler için harekete geçti. Özellikle Kahramanmaraş depreminde yakınlarını kaybedenlere umut ışığı yandı. E nabız uygulamasını telefona yükleyip fotoğraf üzerinden yakınınızın nerede olduğunu öğrenebilirsiniz. Birinci ve 2. derece yakınlarına ait fotoğrafları sisteme yükleyerek bu işlemler kolay hale getirildi.E nabız uygulaması indirilerek ana sayfa üzerinden Doğal Afet Bilgilendirme alanından ailelere deprem nedeniyle ulaşamadıklarını yakınlarını bulabilecek. Vatandaşlar görsel üzerinde yer alan alanlara kayıplarının bilgilerini ve fotoğraflarını ekleyerek sistemdeki veri bankasına kayıt ve ihbarda bulunabilecek. Sistem, kayıp ya da bulunduktan sonra kimlik soruşturmasıyla beraber çocukların ailelerine kısa sürede buluşturacak.